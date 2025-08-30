Massa Aksi Bakar 67 Mobil dan 15 Motor di DPRD Makassar

Demonstrasi di DPRD Makassar berujung pembakaran 67 mobil dan 15 motor, menewaskan 4 orang dan melukai 7 lainnya. BPBD dan TNI bantu evakuasi korban.

Bisnis.com, MAKASSAR - Sebanyak 67 unit mobil dan 15 unit sepeda motor ludes terbakar di area kantor DPRD Kota Makassar, imbas demonstrasi yang terjadi pada Sabtu (29/8/2025) malam.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan puluhan mobil yang terbakar mayoritas adalah mobil dinas. Sementara beberapa di antaranya adalah mobil pribadi.

"Untuk motor jumlahnya masih dihitung lebih rinci lagi, tapi kita hitung ada sekitar 15 motor," ungkapnya di Makassar, Sabtu (30/8/2025).

Fadli Tahar menegaskan peristiwa ini merupakan kejadian luar biasa. Selain menelan korban jiwa juga terdapat kerusakan pada kendaraan. Pengunjuk rasa merusaknya dengan cara dibakar sampai menjadi bangkai.

BPBD pun ditambahkannya turut membantu mengevakuasi korban saat kejadian tersebut.

"Kami membantu untuk mengevakuasi korban dari semalam sampai sekarang kita masih bertugas. Dari TNI juga turut membantu untuk pengamanan," ujarnya.

Kerusuhan di Makassar tercatat menelan korban jiwa. Dinas Kesehatan Kota Makassar menyebut total ada 11 korban, terdiri dari empat orang meninggal dunia, empat orang luka berat, dan tiga orang luka ringan.

Empat orang yang meninggal antara lain Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, Anggota Satpol PP Kota Makassar Budi, Fotografer DPRD Makassar Abay, dan Staf Ajudan Anggota DPRD Kota Makassar, Sarinawati.