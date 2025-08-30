Bisnis Indonesia Premium
Demo di Makassar Renggut Korban Jiwa, Gubernur Sulsel Imbau Masyarakat Tahan Diri

Demo di Makassar berujung kericuhan, menewaskan 4 orang. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, imbau masyarakat jaga ketertiban dan hindari provokasi.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 12:30
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman/Dok
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman/Dok

Bisnis.com, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengimbau kepada seluruh masyarakatnya untuk menahan diri agar tidak terprovokasi imbas kericuhan unjuk rasa yang terjadi di Makassar.

Dia menyerukan agar tiap wilayah menjaga stabilitas daerahnya masing-masing. Mengutamakan ketertiban dan keamanan bersama.

“Sudah ada korban jiwa, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri. Mari kita jaga Sulsel tetap aman dan damai,” ucap Andi Sudirman di Makassar, Sabtu (30/8/2025).

Kericuhan akibat aksi demonstrasi di Kota Makassar sendiri pecah hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari. Massa membakar Gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel.

Akibat insiden tersebut, empat orang dilaporkan tewas. Dua orang meninggal dunia akibat melompat dari atas gedung dan dua lainnya terjebak dalam ruangan kantor.

Empat orang yang meninggal antara lain Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, Anggota Satpol PP Kota Makassar Budi, Fotografer DPRD Makassar Ubay, dan Staf Ajudan Anggota DPRD Kota Makassar, Sarinawati.

Oleh sebab itu Andi Sudirman pun berharap seluruh pihak dapat terus menjaga suasana damai dalam menyampaikan pendapat.

“Kita semua mencintai daerah ini. Mari kita rawat kedamaian, saling menghormati, dan menjaga persatuan demi masa depan Sulawesi Selatan yang lebih baik,” terangnya. 

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Oktaviano DB Hana

