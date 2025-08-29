Bisnis Indonesia Premium
Demo Makassar 29 Agustus untuk Solidaritas Affan: Jalur Trans Sulawesi Lumpuh, Pos Polisi Dibakar

Demo di Makassar pada 29 Agustus 2025 memprotes kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojol, dengan memblokade Trans Sulawesi dan membakar pos polisi.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 21:16
Pos polisi di dirusak demonstran di Makassar./Bisnis-Paulus Tandi Bone
Pos polisi di dirusak demonstran di Makassar./Bisnis-Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, MAKASSAR - Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, masyarakat, hingga pengemudi ojek online (ojol) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) hari ini, Jumat (29/8/2025) berlangsung hingga malam hari. Massa memblokade jalan hingga menyebabkan lalu lintas Trans Sulawesi lumpuh.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan kemarahan atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, yang dilindas mobil Brimob di Jakarta, kemarin.

Beberapa titik sepanjang jalur Trans Sulawesi terpantau dijadikan lokasi unjuk rasa di Makassar antara lain Jalan AP Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Massa menuntut pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya karena dianggap tak becus menangani berbagai perkara yang terjadi. "Copot Kapolri. Sudah banyak pelanggaran terjadi selama ini," ucap salah satu orator.

Demonstran juga membakar ban dan menutup ruas jalan. 

Di Jalan Perintis Kemerdekaan, kendaraan mengular hingga 2 kilometer. Mahasiswa berkumpul di tengah jalan dan membuat lingkaran. Sebagian kendaraan bertonase besar juga ikut diberhentikan.

Sementara di Jalan AP Pettarani, kumpulan massa meneriakkan cacian kepada pihak kepolisian. Mereka menantang polisi untuk segera hadir di tengah kerumunan. Pasalnya pihak kepolisian tak kunjung terlihat dalam aksi kali ini.

Para pengunjuk rasa bahkan merusak dan membakar pos polisi yang berada di persimpangan Jalan AP Pettarani - Jalan Sultan Alauddin.

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Anggara Pernando

