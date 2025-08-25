Bisnis Indonesia Premium
JBA Umumkan 5 Mobil Bekas Terlaris di Makassar dari Hasil Lelang

JBA Indonesia mengumumkan 5 mobil bekas terlaris di Makassar pada 2025, termasuk Gran Max PU dan Avanza. Penjualan stabil berkat lelang online dan diversifikasi.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 11:58
Deretan mobil bekas yang akan dilelang di Makassar./Bisnis-Nugroho Nafika Kassa.
Deretan mobil bekas yang akan dilelang di Makassar./Bisnis-Nugroho Nafika Kassa.
Ringkasan Berita
  • PT JBA Indonesia menargetkan penjualan 2.500 unit kendaraan bekas di Makassar sepanjang 2025, dengan pencapaian 50% dari target pada semester I/2025.
  • Lima mobil bekas terlaris di Makassar adalah Gran Max PU AC PS 1.5, Avanza G 1.3, Avanza E 1.3, Sigra R, dan Brio Satya 1.2E, menunjukkan preferensi pembeli terhadap model MPV, LCGC, dan kendaraan niaga ringan.
  • Proses lelang JBA Indonesia menawarkan keunggulan seperti pilihan unit yang banyak, lelang terbuka di bawah pengawasan DJKN, dan akses online yang memudahkan peserta dari Makassar dan sekitarnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MAKASSAR - Perusahaan balai lelang otomotif PT JBA Indonesia menyebut penjualan kendaraan bekas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), cukup stabil hingga pertengahan 2025.

Sales & Marketing Division Head JBA Indonesia Johan Wijaya mengatakan pihaknya yakin penjualan di Makassar bisa menyentuh 2.500 unit sepanjang 2025. 

Angka yang dipatok tersebut dirasa realistis mengingat hingga semester I/2025, JBA telah berhasil menjual setidaknya 50% dari target.

Kendati demikian, realisasi semester pertama diklaim tumbuh kurang dari 1% untuk mobil maupun motor. Kondisi ini selaras dengan tren pasar otomotif nasional 2025 yang cenderung mengalami perlambatan di berbagai segmen.

"Pada semester I/2025, kami telah berhasil menjual hampir setengah dari target tersebut, sehingga peluang untuk mencapai bahkan melampaui target tahunan masih sangat terbuka," kata Johan Wijaya kepada Bisnis belum lama ini.

Berdasarkan data penjualan di JBA Makassar selama semester I/2025, 5 mobil bekas terlaris yakni: 

1. Gran Max PU AC PS 1.5 (tahun 2023), 

2. Avanza G 1.3 (tahun 2019), 

3. Avanza E 1.3 (tahun 2019), 

4. Sigra R (tahun 2024), dan 

5. Brio Satya 1.2E (tahun 2023).

"Data ini menunjukkan bahwa model MPV, LCGC, dan kendaraan niaga ringan masih menjadi pilihan utama pembeli di Makassar," ucapnya.

Johan menjelaskan bahwa mobil bekas yang dijual melalui lelang di JBA Indonesia memiliki beberapa keunggulan. 

Setiap minggunya tersedia banyak pilihan unit, dengan proses lelang yang terbuka dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pembeli dapat memilih kendaraan secara bebas, dengan informasi lengkap yang sudah tercantum dalam Lembar Data Kendaraan (LDK). 

Sebelum membeli, masyarakat juga dapat mengikuti open house untuk memeriksa kondisi kendaraan secara langsung. 

Selain itu lelang JBA dapat diakses secara online, sehingga peserta dari area Makassar dan sekitarnya bisa mengikuti proses lelang di mana saja.

"Stabilnya penjualan di Makassar juga karena kami melakukan langkah diversifikasi penitipan mobil dan motor, yaitu menyasar ke retail dan perusahaan non finansial sebagai penitip kendaraan," tutup Johan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Taufan Bara Mukti

