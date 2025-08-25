Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kredit Macet Sektor Produktif Sulsel Melonjak, OJK Wanti-wanti Perbankan

Kredit macet sektor produktif di Sulsel meningkat, mencapai 4,07% yoy. OJK mengingatkan perbankan untuk memetakan usaha berisiko guna mengurangi NPL.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:36
Share
Ilustrasi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Dok Freepik
Ilustrasi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Dok Freepik

Bisnis.com, MAKASSAR - Penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) per Juni 2025 tercatat sebesar Rp167,47 triliun, tumbuh 3,89% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah Sulsel saat ini tercatat berada di angka 2,99% yoy.

Namun jika dipetakan, sektor konsumtif memberi andil besar terhadap rendahnya NPL atau hanya berada di angka 1,73% yoy dengan realisasi kredit Rp77,42 triliun.

Sedangkan sektor produktif yang terealisasi Rp90,04 triliun, kredit macetnya cukup tinggi di angka 4,07% yoy, meskipun belum menyentuh ambang batas.

Kendati demikian, NPL pada sektor produktif menjadi perhatian sebab sektor ini menyumbang realisasi paling tinggi terhadap penyaluran kredit Sulsel secara keseluruhan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setidaknya ada tiga sektor lapangan usaha yang memiliki realisasi penyaluran tinggi dengan kredit macet yang juga cukup tinggi. Antara lain perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan konstruksi.

Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dengan pemberian kredit paling banyak di Sulsel dengan Rp38,44 triliun atau mencakup 22,95% dari total penyaluran kredit. NPL-nya menyentuh 4,82% yoy.

Baca Juga

Sementara itu, industri pengolahan yang terealisasi Rp7,47 triliun per Juni 2025 mencatat kredit bermasalah 4,98%. Kemudian konstruksi yang terealisasi Rp5,43 triliun, kredit macetnya mencapai 5,59% yoy, melebihi ambang batas 5%.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan pihaknya menyadari bahwa tidak semua usaha yang dijalankan para pebisnis pasti untung, kadang mengalami kerugian. Hal itu tentu membuat potensi kredit macet tetap ada. 

Namun, dia mengingatkan penting bagi perbankan untuk bisa memetakan mana usaha yang berisiko akan macet, kemudian berpotensi untuk mengulangi.

"Sebagai contoh, ada daerah-daerah di Jawa itu yang memang dihindari oleh pembiayaan karena wanprestasi tinggi. Meskipun perbankan tetap harus masuk ke daerah itu karena tujuan akses keuangan, namun saringannya harus ketat. Saya kira mungkin saja ada daerah semacam itu di Sulsel yang juga harus diperhatikan para perbankan," ungkapnya kepada Bisnis. 

Dia menambahkan sejauh ini memang ada beberapa industri atau kelompok usaha tertentu yang tingkat keberhasilannya lebih rendah daripada yang industri lainnya. 

"OJK mengimbau para perbankan supaya portofolio kreditnya yang disalurkan ke masyarakat juga harus memperhatikan keseimbangan, antara usaha yang memiliki potensi pengembalian tinggi dan rendah," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
51 menit yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways
Premium
1 jam yang lalu

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

NPL Citibank Turun Drastis Jadi 0,2%, Ini Strateginya

NPL Citibank Turun Drastis Jadi 0,2%, Ini Strateginya

Mencermati Saham Bank Lapis Dua ARTO, BNGA, BBYB yang Melaju Diam-diam

Mencermati Saham Bank Lapis Dua ARTO, BNGA, BBYB yang Melaju Diam-diam

Penunggak Leasing Minta 'Perlindungan' Ormas, Pengamat Desak Kepastian Hukum

Penunggak Leasing Minta 'Perlindungan' Ormas, Pengamat Desak Kepastian Hukum

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat

OJK Imbau Perbankan Sesuaikan Tingkat Suku Bunga Kredit Secara Bertahap

OJK Imbau Perbankan Sesuaikan Tingkat Suku Bunga Kredit Secara Bertahap

Kredit Investasi Bank per Juli 2025 Tumbuh 12,42%, Ditopang Pertambangan & Perkebunan

Kredit Investasi Bank per Juli 2025 Tumbuh 12,42%, Ditopang Pertambangan & Perkebunan

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kredit Macet Sektor Produktif Sulsel Melonjak, OJK Wanti-wanti Perbankan
Kabar Sulawesi
1 jam yang lalu

Kredit Macet Sektor Produktif Sulsel Melonjak, OJK Wanti-wanti Perbankan

Gubernur Sulsel Minta Kenaikan PBB di Kabupaten dan Kota Ditunda
Bisnis Sulawesi
23 Agt 2025 | 05:35 WIB

Gubernur Sulsel Minta Kenaikan PBB di Kabupaten dan Kota Ditunda

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter
Bisnis Sulawesi
22 Agt 2025 | 18:00 WIB

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter

Wapres Gibran Tinjau Penanganan Gempa Poso, Bantuan dan Pendidikan Tetap Berjalan
Kabar Sulawesi
22 Agt 2025 | 16:29 WIB

Wapres Gibran Tinjau Penanganan Gempa Poso, Bantuan dan Pendidikan Tetap Berjalan

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki
Kabar Sulawesi
21 Agt 2025 | 09:47 WIB

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kredit Macet Sektor Produktif Sulsel Melonjak, OJK Wanti-wanti Perbankan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kredit Macet Sektor Produktif Sulsel Melonjak, OJK Wanti-wanti Perbankan