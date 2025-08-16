Wali Kota Makassar Resmikan Pusat Konvensi dan Pameran Terbesar di Wilayah Timur Indonesia

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meresmikan tiga fasilitas baru termasuk Summarecon Mutiara Makassar Convention Center dan Sekolah Islam Al Azhar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin meresmikan tiga fasilitas terbaru Kota Anging Mammiri.

Tiga fasilitas tersebut adalah Summarecon Mutiara Makassar Convention Center, Plataran Makassar Venues and Dining, dan Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Mutiara Makassar.

Summarecon Mutiara Makassar Convention Center (SMCC) merupakan pusat konvensi dan pameran terbesar di wilayah Timur Indonesia ini dibangun dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan berskala lokal, nasional, hingga internasional; mulai dari pameran dagang, konferensi, konser, hingga pertemuan bisnis.

SMCC dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) & event lainnya yang cukup tinggi di Kota Makassar, yang dikenal sebagai hub Indonesia Timur.

"Pertumbuhan bisnis MICE di kota ini dipengaruhi oleh stabilnya pertumbuhan ekonomi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta peran strategis Makassar sebagai pintu gerbang kawasan timur. Ke depannya, SMCC diharapkan menjadi pusat kegiatan dan komunitas di Makassar, baik berskala kota, nasional, maupun internasional, sekaligus menggerakkan perekonomian di sekitarnya," ujar Executive Director Summarecon Mutiara Makassar, Indra Widjaja Antono.

Tingginya lalu lintas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang mencapai 9 juta penumpang pada 2024, serta keberadaan Makassar New Port sebagai pelabuhan terbesar kedua di Indonesia, turut meningkatkan permintaan akan fasilitas MICE yang besar dan mumpuni. Kehadiran SMCC menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut sekaligus menawarkan kemudahan akses melalui tol yang langsung terhubung dengan pusat kota, bandara, dan berbagai proyek strategis nasional.

Selain semakin melengkapi fasilitas di kawasan Summarecon Mutiara Makassar, kehadiran SMCC diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang menunjang ide dan kreativitas layaknya tagline SMCC yaitu “Where the East Connects, Collaborates, and Creates.” Pusat konvensi dan pameran yang dibangun pada November 2023 ini hadir dengan desain modern bertaraf internasional.

SMCC dibangun di atas lahan seluas 1,9 hektare dengan bangunan satu lantai seluas 8.500 meter persegi. Main hall berukuran 5.200 meter persegi mampu menampung ribuan orang. Dalam peresmian Summarecon Mutiara Makassar Convention Center, acara dilanjutkan dengan tur fasilitas dan penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Summarecon dan Mutiara Group dengan Seven Event yang merupakan penyelenggara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).

Wali Kota Makassar, Munafri Afriuddin juga meresmikan Gedung Baru dan Penandatanganan Prasasti Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Mutiara Makassar.

Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Mutiara Makassar telah membuka Sekolah Dasar Islam (SDI) Al Azhar 68 yang mulai beroperasi dan menerima murid baru pada tahun 2021. SDI Al Azhar 68 yang berlokasi di Jalan Rainbow Square Timur Blok G No.02, Kec. Biringkanaya, Summarecon Mutiara Makassar ini dibangun di atas lahan seluas 5.478 meter persegi dengan 4 lantai. Selain ruang kelas, fasilitas yang dihadirkan SDI Al Azhar 68 meliputi aula, perpustakaan, klinik, lab komputer, lab sains, ruang seni, ruang audio visual, kantin, musala, lapangan olahraga basket, voli, futsal dan futsal serta pantry.