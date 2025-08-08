Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar

Penangkapan dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) usai Abdul Aziz mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 14:38
Share
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Bisnis/Abdullah Azzam
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menyebut pihaknya telah menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdul Azis.

Penangkapan dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) usai Abdul Aziz mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem.

"Sudah kami amankan yang bersangkutan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel," kata Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga

Selanjutnya Abdul Azis akan segera diterbangkan ke Jakarta pada Jumat (8/8/2025) sore guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya KPK telah melakukan rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. Tujuh orang diamankan yang terdiri dari unsur swasta dan PNS. 

Penangkapan tersebut terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur senilai kurang lebih Rp170 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
4 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
7 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Berakhir di DPR?

Tersangka Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Berakhir di DPR?

KPK Tahan Bupati Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Kolaka Timur

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar
Kabar Sulawesi
21 jam yang lalu

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar

China Tertarik dalam Proyek Pembangunan Stadion Untia Makassar
Kabar Sulawesi
08 Agt 2025 | 10:07 WIB

China Tertarik dalam Proyek Pembangunan Stadion Untia Makassar

6 Proyek Potensial di Sulsel Siap Jaring Investor
Bisnis Sulawesi
07 Agt 2025 | 10:05 WIB

6 Proyek Potensial di Sulsel Siap Jaring Investor

Kinerja Usaha di Sulsel Melambat, di Bawah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Bisnis Sulawesi
05 Agt 2025 | 21:14 WIB

Kinerja Usaha di Sulsel Melambat, di Bawah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pemprov Sulsel Kirim 20 Tenaga Medis ke Pulau Terpencil, Termasuk Dokter Spesialis
Kabar Sulawesi
04 Agt 2025 | 20:34 WIB

Pemprov Sulsel Kirim 20 Tenaga Medis ke Pulau Terpencil, Termasuk Dokter Spesialis

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Ekonomi Sulsel Melambat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar