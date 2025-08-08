KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar

Penangkapan dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) usai Abdul Aziz mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem.

Bisnis.com, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menyebut pihaknya telah menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdul Azis.

"Sudah kami amankan yang bersangkutan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel," kata Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/8/2025).

Selanjutnya Abdul Azis akan segera diterbangkan ke Jakarta pada Jumat (8/8/2025) sore guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya KPK telah melakukan rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. Tujuh orang diamankan yang terdiri dari unsur swasta dan PNS.

Penangkapan tersebut terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur senilai kurang lebih Rp170 miliar.