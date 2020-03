Begini Upaya PLN Sulselrabar Jaring Mitra Kerja Berkompeten

Bisnis.com, MAKASSAR - Guna meningkatkan pelayanan dalam memasok listrik lebih prima, PLN UIW Sulselrabar terus berbenah. Salah satunya dalam upaya menjaring mitra kerja yang berkompeten dan profesional sesuai standar PLN.

Dalam mendukung upaya itu, PLN UIW Sulselrabar melakukan Gelar Pasukan dan Peralatan Kerja Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan (Jaskonhar) bagi calon mitra kerjanya serentak di dua area yaitu area Makassar Selatan, area Makassar Utara.

General Manager PLN Sulselrabar Ismail Deu menyatakan, gelar pasukan tersebut bertujuan untuk menjaring mitra kerja yang memenuhi standar PLN. Kegiatan bertajuk "Uji Cerdas Untuk Kerja yang Sinergi, Profesional, Komit, Maju dan Andal" melibatkan 35 mitra kerja.

"Seluruh mitra kerja yang hadir akan kami nilai kelengkapannya, mulai dari personil, peralatan kerja, alat pelindung diri (APD), hingga kendaraan yang digunakan," kata Ismail, Kamis (12/3/2020).

Gelar pasukan dinilai penting, hal itu Kata Ismail agar seluruh mitra kerja KHS Jaskonhar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan SOP yang ada sesuai target. Tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga didasari dengan tingkat safety setinggi-tingginya.

Ismail berharap kegiatan yang digelar di pelataran parkiran Trans Studio Mall ini nantinya akan mendapatkan mitra yang berkompeten untuk PLN. Selain itu, diharapkan pula para mitra ke depannya bisa lebih tertib administrasi dan lebih profesional, sehingga mampu meningkatkan kinerja lebih baik di tahun yang akan mendatang.

"Mitra kerja haruslah sesuai standar PLN sehingga bisa membangun dan memelihara jaringan listrik serta mengatasi gangguan dengan cepat dan tidak merugikan pihak lain sekaligus bisa meningkatkan kinerja PLN lebih baik lagi," jelas Ismail.

Selain itu, Ismail juga menginbau agar peserta selalu melakukan persiapan sebelum memulai bekerja agar budaya safety bisa terbangun, sehingga tidak ada lagi risiko kecelakaan kerja yang terjadi.

Di tempat terpisah, PLN UP3 Makassar Utara juga melakukan Gelar Pasukan di pelataran Masjid Al-Markaz dengan tema "Right on Target and Profesional". Gelar pasukan diikuti oleh 25 vendor yang terdiri dari vendor JTM, JTM Gardu dan pekerjaan SP/APP.

Manager PLN UP3 Makassar Utara Yuli Ashaniais menyatakan jumlah pelanggan yang sangat besar di Wilayah Sulselrabar sekitar 3.5 juta pelanggan pastinya akan menuntut pelayanan yang lebih baik.

"Sehingga mitra kerja dapat membantu serta mendukung percepatan pelanggan dan meningkatkan kinerja pelayanan terbaik di wilayah Sulselrabar," ungkap Yuli.

