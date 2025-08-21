Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Berhentinya Smelter Nikel Huadi Diprediksi Pengaruhi Ekonomi Sulsel Kuartal III/2025

Penghentian smelter nikel Huadi di Sulsel pada Juli 2025 diprediksi menekan ekonomi kuartal III/2025, akibat oversupply nikel dan pelemahan permintaan global.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:00
Share
Smelter Nikel Huadi di Sulawesi Selatan / Istimewa
Smelter Nikel Huadi di Sulawesi Selatan / Istimewa

Bisnis.com, MAKASSAR - Bank Indonesia menyebut ada potensi tekanan pada ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada kuartal III/2025 akibat pelemahan industri pengolahan nikel.

Penghentian operasional smelter nikel milik PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) pada pertengahan Juli 2025, diproyeksi memberi pengaruh utama pada perkembangan perekonomian wilayah ini.

"Industri pengolahan itu kalau tidak produksi, maka performanya turun. Melihat fakta ada smelter nikel di Sulsel yang berhenti beroperasi sampai mengurangi karyawan, maka prediksi kami pada kuartal tiga, performa industri pengolahan akan turun," ucap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

Dia memaparkan bahwa harga dan permintaan nikel dunia saat ini memang tengah mengalami pelemahan akibat oversupply, perlambatan ekonomi China, dan pergeseran pola ke baterai berbahan litium.

Akibatnya ekspor nikel Sulsel turun, margin usaha tertekan, dan sejumlah smelter dilaporkan menghentikan operasi yang disertai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.

Berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG), ditambahkan Rizki, kondisi oversupply nikel dunia semakin melebar sejak 2021 dan diperkirakan berlanjut hingga 2025.

Baca Juga

Pada 2023, produksi nikel primer global mencapai 3,363 juta ton, meningkat menjadi 3,526 juta ton pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 3,735 juta ton pada 2025.

Surplus pasar nikel tercatat sebesar 170.000 ton pada 2023, kemudian 179.000 ton pada 2024, dan diprediksi 198.000 ton pada 2025. 

Di sisi lain permintaan nikel cenderung termoderasi. Permintaan stainless steel di China melemah akibat perlambatan ekonomi negara tersebut.

Sedangkan permintaan baterai berbasis nikel turun akibat baterai berbahan litium yang mulai mendominasi.

Akibatnya harga nikel global per Juni 2025 mengalami kontraksi hingga 14,26% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Semua kondisi tersebut mengakibatkan ekspor nikel Sulsel turun sejak awal 2023 dan diperkirakan tahun ini juga. Pada kuartal II/2025 saja nilai ekspor wilayah ini terkontraksi hingga 12,42% secara tahunan," tutup Rizki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025
Premium
1 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

PIK 2 Developers PANI, CBDK Post Strong H1 Results, Brokerages Bullish on Stocks
Premium
5 jam yang lalu

PIK 2 Developers PANI, CBDK Post Strong H1 Results, Brokerages Bullish on Stocks

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mode Survival Smelter Nikel: Setop Produksi hingga PHK Karyawan

Mode Survival Smelter Nikel: Setop Produksi hingga PHK Karyawan

Biang Kerok Banyak Smelter Nikel Pangkas hingga Setop Produksi

Biang Kerok Banyak Smelter Nikel Pangkas hingga Setop Produksi

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki

Bisnis Indonesia Forum 2025: Optimalisasi dan Tantangan Ekonomi Sulsel

Bisnis Indonesia Forum 2025: Optimalisasi dan Tantangan Ekonomi Sulsel

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gubernur Sulsel Minta Kenaikan PBB di Kabupaten dan Kota Ditunda
Bisnis Sulawesi
2 jam yang lalu

Gubernur Sulsel Minta Kenaikan PBB di Kabupaten dan Kota Ditunda

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter
Bisnis Sulawesi
14 jam yang lalu

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter

Wapres Gibran Tinjau Penanganan Gempa Poso, Bantuan dan Pendidikan Tetap Berjalan
Kabar Sulawesi
15 jam yang lalu

Wapres Gibran Tinjau Penanganan Gempa Poso, Bantuan dan Pendidikan Tetap Berjalan

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki
Kabar Sulawesi
21 Agt 2025 | 09:47 WIB

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki

Berhentinya Smelter Nikel Huadi Diprediksi Pengaruhi Ekonomi Sulsel Kuartal III/2025
Bisnis Sulawesi
21 Agt 2025 | 08:00 WIB

Berhentinya Smelter Nikel Huadi Diprediksi Pengaruhi Ekonomi Sulsel Kuartal III/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter

2

Wapres Gibran Tinjau Penanganan Gempa Poso, Bantuan dan Pendidikan Tetap Berjalan

3

Gubernur Sulsel Minta Kenaikan PBB di Kabupaten dan Kota Ditunda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pemerintah Tetapkan Anggaran Rp181,8 Triliun untuk Desa, Koperasi, dan UMKM
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekspor Nikel Sulsel Dibayangi Penghentian Operasional Smelter

2

Wapres Gibran Tinjau Penanganan Gempa Poso, Bantuan dan Pendidikan Tetap Berjalan

3

Gubernur Sulsel Minta Kenaikan PBB di Kabupaten dan Kota Ditunda