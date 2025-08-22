Wapres Gibran Tinjau Penanganan Gempa Poso, Bantuan dan Pendidikan Tetap Berjalan

Wapres Gibran meninjau penanganan gempa Poso, memastikan bantuan dan pendidikan tetap berjalan, serta prioritas bagi kelompok rentan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung lokasi terdampak gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Jumat (22/8/2025).

Dalam kunjungannya, Wapres Ke-14 RI itu memastikan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bergerak cepat menangani dampak bencana, sekaligus menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

“Perintah Pak Presiden, kita ingin pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi untuk menangani bencana ini. Harus ada respon cepat,” ujar Gibran.

Dalam peninjauan, dia menyempatkan diri mengunjungi sekolah darurat yang menampung anak-anak terdampak. Dia menekankan agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal meski fasilitas sekolah mengalami kerusakan.

“Yang jelas saya titip tadi ke Pak Kepala Sekolah agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal. Dan mohon dilakukan trauma healing juga untuk anak-anak,” katanya.

Selain memastikan jalannya pendidikan, mantan Wali Kota Solo itu juga menegaskan pemerintah akan memperbaiki dan membangun kembali fasilitas umum yang rusak, termasuk sekolah dan puskesmas.

Dia melanjutkan bahwa bantuan juga akan diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak.

Gibran turut bertemu dengan sejumlah keluarga korban yang rumahnya mengalami kerusakan. Dia memastikan pemerintah akan memberikan bantuan sesuai tingkat kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan.

“Tadi juga sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang rumahnya rusak, roboh. Nanti untuk rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, semuanya akan dibantu. Kita doakan semoga semuanya lancar,” pungkas Gibran.