33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki

PLN memasang 33 PLTS di Seko, Sulsel, menerangi fasilitas umum dan sekolah di wilayah terpencil, memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:47
Sejumlah fasilitas umum di Seko, Luwu Utara kini dialiri listrik./PLN
Sejumlah fasilitas umum di Seko, Luwu Utara kini dialiri listrik./PLN
  • PT PLN telah memasang 33 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro di Kecamatan Seko, Sulawesi Selatan, untuk melistriki fasilitas umum di wilayah terpencil tersebut.
  • Proses pemasangan PLTS di Seko menghadapi tantangan medan ekstrem, termasuk perjalanan panjang dan sulit dari Makassar ke lokasi pemasangan.
  • Keberadaan PLTS di Seko memberikan harapan baru bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pendidikan dan akses teknologi, serta telah melistriki 358 sekolah di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) mengonfirmasi telah memasang 33 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro melalui program SuperSUN di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang merupakan salah satu wilayah paling terpencil di Indonesia.

Terpasangnya PLTS membuat beberapa fasilitas umum (fasum) seperti rumah ibadah, kantor desa, hingga sekolah, kini dialiri listrik. 

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah mengatakan Seko menjadi salah satu wilayah terpencil yang diprioritaskan mendapat akses listrik.

Dia menceritakan bahwa membuka akses ke wilayah terpencil tidak mudah. Petugas PLN harus menempuh jarak sejauh 530 kilometer (km) selama 15 jam dari Kota Makassar ke Dusun Palandoan, Kabupaten Luwu Utara. 

Dari Palandoan, perjalanan dilanjutkan dengan jarak tempuh 40 km dan memakan waktu 5 jam melewati jurang, jalanan berlumpur, terjal, serta sungai.

Proses pengangkutan PLTS ke Seko melewati medan jalan yang ekstrem./PLN

Akses jalan yang sangat ekstrem membuat petugas harus menaiki ojek yang motornya telah dimodifikasi khusus agar bisa mengangkut material seberat 100 kilogram (kg) dan panel surya dengan dimensi 230 centimeter (cm).

"Bagi masyarakat, para guru dan murid, nyala listrik ini bukan sekadar penerangan, namun merupakan simbol harapan baru untuk hidup lebih baik, belajar lebih lama, mengakses teknologi pendidikan, dan mengejar mimpi mereka," ucap Edyansyah dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Hingga Agustus 2025, PLN mencatat telah ada sebanyak 1.410 unit SuperSUN terpasang di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar. Keberadaan PLTS ini sekaligus memastikan 358 sekolah dapat dialiri listrik. 

Terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi upaya PLN dalam melistriki Kecamatan Seko. Menurut Andi, kehadiran listrik menjadi harapan besar warga Seko selama ini.

"Wilayah yang selama ini gelap gulita di malam hari, kini telah diterangi oleh PLTS SuperSUN. Tentu akan bermanfaat besar bagi seluruh masyarakat di sana," tuturnya.

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Taufan Bara Mukti

