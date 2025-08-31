Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Rencana Demo Lanjutan, ASN Pemkot Makassar WFA 4 Hari

Pemkot Makassar instruksikan ASN WFA 1-4 Sept 2025 antisipasi demo. ASN tetap kerja daring, kecuali layanan publik tetap di tempat. Evaluasi akan dilakukan.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 19:12
Share
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin./Pemkot Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin./Pemkot Makassar.
Ringkasan Berita
  • Pemkot Makassar menginstruksikan ASN untuk bekerja dari lokasi lain atau Work From Anywhere (WFA) pada 1-4 September 2025 untuk mengantisipasi gangguan keamanan akibat rencana demonstrasi.
  • Surat edaran Wali Kota Makassar menegaskan bahwa ASN harus tetap melaksanakan tugas melalui koordinasi daring, dengan pengaturan internal oleh masing-masing kepala perangkat daerah.
  • ASN yang bertugas di unit pelayanan langsung seperti rumah sakit dan puskesmas tetap harus bekerja di tempat, sementara pelaksanaan WFA akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan tugas kedinasan di lokasi lain atau Work From Anywhere (WFA) pada 1-4 September 2025.

Keputusan ini merujuk pada surat edaran Wali Kota Makassar No. 272/Tahun 2025 tertanggal 31 Agustus 2025.

Surat edaran itu mengantisipasi potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan kelancaran akses transportasi, usai pemerintah mendapat informasi mengenai kegiatan demonstrasi lanjutan di Makassar.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan ASN tetap wajib melaksanakan pekerjaannya dengan koordinasi yang dilakukan melalui daring.

Pengaturan internal mengenai pelaksanaan WFA akan diatur oleh masing-masing kepala perangkat daerah.

"Para Kepala OPD wajib me-monitoring pelaksanaan tugas ASN. Apabila terdapat pekerjaan yang mendesak harus dilakukan di kantor, harap dikomunikasikan terlebih dahulu," kata Munafri, Minggu (31/8/2025).

Baca Juga

Kendati demikian, ASN yang berada di unit satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung ke masyarakat diinstruksikan untuk tetap melaksanakan tugas di tempat kerja.

Antara lain yang dimaksud adalah ASN yang bertugas di rumah sakit, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan unit kerja pelayanan lain.

"Pelaksanaan sistem kerja WFA ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS
Premium
1 jam yang lalu

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
10 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sekretariat DPRD Makassar Minta Maaf, Pembakaran Jadi Pengingat Jaga Demokrasi

Sekretariat DPRD Makassar Minta Maaf, Pembakaran Jadi Pengingat Jaga Demokrasi

Seluruh Siswa Makassar Belajar Daring 1-4 September 2025

Seluruh Siswa Makassar Belajar Daring 1-4 September 2025

Pemerintah Percepat Pemenuhan Hak ASN Korban Tragedi Pembakaran DPRD Makassar

Pemerintah Percepat Pemenuhan Hak ASN Korban Tragedi Pembakaran DPRD Makassar

Kebakaran di Gedung DPRD Makassar, Ini Total Kerugiannya

Kebakaran di Gedung DPRD Makassar, Ini Total Kerugiannya

Wali Kota Makassar Resmikan Pusat Konvensi dan Pameran Terbesar di Wilayah Timur Indonesia

Wali Kota Makassar Resmikan Pusat Konvensi dan Pameran Terbesar di Wilayah Timur Indonesia

Update Program 3 Juta Rumah di Makassar: Masih Inventarisasi Lahan, Bakal Bangun Rusun

Update Program 3 Juta Rumah di Makassar: Masih Inventarisasi Lahan, Bakal Bangun Rusun

Demo Makassar, Gedung DPRD Kota dan Provinsi Dibakar, 4 Orang Tewas

Demo Makassar, Gedung DPRD Kota dan Provinsi Dibakar, 4 Orang Tewas

Penyaluran Pinjaman KUR Wilayah Timur RI Terkonsentrasi di Sulsel

Penyaluran Pinjaman KUR Wilayah Timur RI Terkonsentrasi di Sulsel

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada Rencana Demo Lanjutan, ASN Pemkot Makassar WFA 4 Hari
Kabar Sulawesi
34 menit yang lalu

Ada Rencana Demo Lanjutan, ASN Pemkot Makassar WFA 4 Hari

Sekretariat DPRD Makassar Minta Maaf, Pembakaran Jadi Pengingat Jaga Demokrasi
Kabar Sulawesi
2 jam yang lalu

Sekretariat DPRD Makassar Minta Maaf, Pembakaran Jadi Pengingat Jaga Demokrasi

Seluruh Siswa Makassar Belajar Daring 1-4 September 2025
Kabar Sulawesi
3 jam yang lalu

Seluruh Siswa Makassar Belajar Daring 1-4 September 2025

Pemerintah Percepat Pemenuhan Hak ASN Korban Tragedi Pembakaran DPRD Makassar
Kabar Sulawesi
11 jam yang lalu

Pemerintah Percepat Pemenuhan Hak ASN Korban Tragedi Pembakaran DPRD Makassar

Pesan Terakhir Abay, Fotografer DPRD Makassar Sebelum Meninggal
Kabar Sulawesi
30 Agt 2025 | 19:10 WIB

Pesan Terakhir Abay, Fotografer DPRD Makassar Sebelum Meninggal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemerintah Percepat Pemenuhan Hak ASN Korban Tragedi Pembakaran DPRD Makassar

2

Seluruh Siswa Makassar Belajar Daring 1-4 September 2025

3

Sekretariat DPRD Makassar Minta Maaf, Pembakaran Jadi Pengingat Jaga Demokrasi

4

Ada Rencana Demo Lanjutan, ASN Pemkot Makassar WFA 4 Hari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Patroli Pengamanan Jakarta
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemerintah Percepat Pemenuhan Hak ASN Korban Tragedi Pembakaran DPRD Makassar

2

Seluruh Siswa Makassar Belajar Daring 1-4 September 2025

3

Sekretariat DPRD Makassar Minta Maaf, Pembakaran Jadi Pengingat Jaga Demokrasi

4

Ada Rencana Demo Lanjutan, ASN Pemkot Makassar WFA 4 Hari