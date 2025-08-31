Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Percepat Pemenuhan Hak ASN Korban Tragedi Pembakaran DPRD Makassar

Pemerintah percepat pemenuhan hak ASN korban tragedi pembakaran DPRD Makassar, termasuk santunan, beasiswa, dan kenaikan pangkat anumerta.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 08:25
Share
Suasana di kantor DPRD Makassar yang dibakar massa saat unjuk rasa Jumat malam (29/8/2025) hingga Sabtu dini hari (20/8/2025). Pemerintah percepat pemenuhan hak ASN korban tragedi pembakaran DPRD Makassar, termasuk santunan, beasiswa, dan kenaikan pangkat anumerta. Bisnis/Paulus Tandi Bone
Suasana di kantor DPRD Makassar yang dibakar massa saat unjuk rasa Jumat malam (29/8/2025) hingga Sabtu dini hari (20/8/2025). Pemerintah percepat pemenuhan hak ASN korban tragedi pembakaran DPRD Makassar, termasuk santunan, beasiswa, dan kenaikan pangkat anumerta. Bisnis/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) yang wafat dalam tragedi pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8/2025). 

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan penanganan segera terhadap pemenuhan hak-hak bagi ASN yang gugur dalam masa tugas. 

“Saya tidak ingin ada keterlambatan administrasi dalam pemenuhan hak-hak ASN yang gugur dalam tragedi pembakaran di Gedung DPRD Kota Makassar. Insyaallah semua hak-hak almarhum bisa diterima sesegera mungkin,” ujar Menteri Rini melalui keterangan resmi Minggu (31/8/2025).

Rini menuturkan, sesuai Undang-Undang No. 20/2023 Tentang ASN, PNS dan PPPK berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materil dan/atau nonmaterial. 

Sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah akan memberikan santunan kematian kerja dan uang duka tewas kepada ahli waris ASN yang wafat saat menjalankan tugas sebagai abdi negara di Makassar. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan beasiswa kepada anak dari ASN yang bersangkutan. 

“Selain itu, ASN korban tragedi pembakaran di Gedung DPRD Kota Makassar akan diberikan kenaikan pangkat anumerta, yaitu kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, karena gugur saat menjalankan tugas kedinasan,” jelas Rini.

Rini menambahkan bahwa surat keputusan (SK) pensiun pun akan segera diterbitkan sehingga hak pensiun bisa segera diterima oleh ahli waris. 

Tidak hanya ASN, pemerintah juga akan berupaya memenuhi hak-hak non-ASN yang turut wafat dalam tragedi Gedung DPRD Kota Makassar. 

“Karena sudah mengabdi di internal pemerintah daerah, maka almarhum dan almarhumah diupayakan akan mendapatkan santunan atau uang duka,” tuturnya. 

Rini juga menyampaikan agar penanganan terhadap rekan-rekan yang terluka dan dirawat secara intensif dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu, ASN untuk selalu menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi dengan situasi yang kurang kondusif, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

“Seluruh BKD, BKPSDM, dan pengelola kepegawaian di kementerian/lembaga mohon memantau keadaan dan memastikan keselamatan ASN serta terus mendorong agar ASN mengedepankan aktivitas-aktivitas yang persuasif dan positif di masyarakat,” terang Rini.

Sebagai informasi, insiden terbakarnya gedung ini imbas dari kerusuhan aksi demonstrasi di Kota Makassar yang pecah hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari. Massa membakar Gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD provinsi Sulsel.

Peristiwa itu menyebabkan empat korban jiwa. Keempat orang tersebut adalah Staf Humas DPRD Kota Makassar Muh. Akbar Basri, Staf DPRD Kota Makassar Syahrina Wati, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanah Ujung Syaiful Akbar, dan Fotografer DPRD Makassar Ubay.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
10 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
14 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

MRT Jakarta Pulih, Kembali Beroperasi Normal Hari Ini (31/8) Usai Demo Ricuh

MRT Jakarta Pulih, Kembali Beroperasi Normal Hari Ini (31/8) Usai Demo Ricuh

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Massa yang Terobos Markas Polisi

LBH: 31 Orang Ditangkap dalam Aksi Bali Tidak Diam, 7 di Antaranya Pelajar

LBH: 31 Orang Ditangkap dalam Aksi Bali Tidak Diam, 7 di Antaranya Pelajar

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

Kronologis Demo Makassar, dari Tuntutan Gaji DPR hingga Empat Orang Tewas

Kronologis Demo Makassar, dari Tuntutan Gaji DPR hingga Empat Orang Tewas

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

Respons DPR Soal Tuntutan Copot Kapolri Listyo Sigit Mundur usai Brimob Lindas Ojol

Respons DPR Soal Tuntutan Copot Kapolri Listyo Sigit Mundur usai Brimob Lindas Ojol

DPRD Sebut Peninggian Pagar Stasiun Cikini Bukan Solusi

DPRD Sebut Peninggian Pagar Stasiun Cikini Bukan Solusi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemerintah Percepat Pemenuhan Hak ASN Korban Tragedi Pembakaran DPRD Makassar
Kabar Sulawesi
20 menit yang lalu

Pemerintah Percepat Pemenuhan Hak ASN Korban Tragedi Pembakaran DPRD Makassar

Pesan Terakhir Abay, Fotografer DPRD Makassar Sebelum Meninggal
Kabar Sulawesi
13 jam yang lalu

Pesan Terakhir Abay, Fotografer DPRD Makassar Sebelum Meninggal

Kebakaran di Gedung DPRD Makassar, Ini Total Kerugiannya
Kabar Sulawesi
14 jam yang lalu

Kebakaran di Gedung DPRD Makassar, Ini Total Kerugiannya

Kronologis Demo Makassar, dari Tuntutan Gaji DPR hingga Empat Orang Tewas
Kabar Sulawesi
15 jam yang lalu

Kronologis Demo Makassar, dari Tuntutan Gaji DPR hingga Empat Orang Tewas

Massa Aksi Bakar 67 Mobil dan 15 Motor di DPRD Makassar
Kabar Sulawesi
17 jam yang lalu

Massa Aksi Bakar 67 Mobil dan 15 Motor di DPRD Makassar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demo Makassar, Gedung DPRD Kota dan Provinsi Dibakar, 4 Orang Tewas

2

Pesan Terakhir Abay, Fotografer DPRD Makassar Sebelum Meninggal

3

3 ASN Tewas Imbas Demo Makassar, KemenPANRB Berbela Sungkawa dan Janji Penuhi Haknya

4

Kronologis Demo Makassar, dari Tuntutan Gaji DPR hingga Empat Orang Tewas

5

Demo Makassar, 4 Orang Meninggal, Ini Pesan Gubernur Sulawesi Selatan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Demo Makassar, Gedung DPRD Kota dan Provinsi Dibakar, 4 Orang Tewas

2

Pesan Terakhir Abay, Fotografer DPRD Makassar Sebelum Meninggal

3

3 ASN Tewas Imbas Demo Makassar, KemenPANRB Berbela Sungkawa dan Janji Penuhi Haknya

4

Kronologis Demo Makassar, dari Tuntutan Gaji DPR hingga Empat Orang Tewas

5

Demo Makassar, 4 Orang Meninggal, Ini Pesan Gubernur Sulawesi Selatan