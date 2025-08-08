Bisnis Indonesia Premium
China Tertarik dalam Proyek Pembangunan Stadion Untia Makassar

Perusahaan China, CAMC Engineering, tertarik membangun Stadion Untia Makassar karena potensi besar dan keseriusan pemerintah.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 10:07
Stadion Andi Mattalatta Mattoangin Makassar sebelum dirobohkan/Bisnis-Paulus Tandi Bone
Stadion Andi Mattalatta Mattoangin Makassar sebelum dirobohkan/Bisnis-Paulus Tandi Bone
Ringkasan Berita
  • Perusahaan konstruksi asal China, CAMC Engineering, tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan Stadion Untia di Makassar karena potensi besar dan keseriusan pemerintah kota.
  • CAMC Engineering telah memantau lokasi proyek dan akan mengirim tim dari Jakarta untuk menyusun desain stadion yang sesuai dengan karakter geografis dan kontur tanah di Untia.
  • Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik keterlibatan CAMC Engineering yang berpengalaman dalam membangun stadion bertaraf internasional, dan menegaskan bahwa proyek ini menjadi prioritas utama pemerintahannya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MAKASSAR - Perusahaan konstruksi asal China, CAMC Engineering Co. Ltd menyatakan ketertarikannya untuk berperan dalam proyek pembangunan stadion baru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yaitu Stadion Untia.

Xiao, selaku General Project Manager CAMC Engineering mengatakan jika ketertarikannya dilandasi oleh keseriusan pemerintah kota dalam membangun stadion baru. Belum adanya stadion yang beroperasi di Makassar membuat rancangan proyek ini menjadi sangat potensial.

Dia mengaku telah memantau area yang direncanakan menjadi lokasi proyek. Selanjutnya pihaknya akan mengirimkan tim khusus dari Jakarta untuk menyusun desain stadion agar menyesuaikan rancangan dengan karakter geografis dan kontur tanah di lokasi.

"Kami sudah mulai mempersiapkan. Meskipun kontur tanah Untia berbeda, kami akan menyesuaikan desainnya. Potensinya tentu besar, apalagi pemerintah serius dengan proyek ini," ungkap Xiao di Makassar, Kamis (7/8/2025).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengungkapkan kehadiran CAMC Engineering di Makassar merupakan upaya eksplorasi awal untuk melihat langsung lokasi lahan yang akan dibangun stadion.

Dirinya senang dengan keterlibatan CAMC Engineering. Pasalnya perusahaan konstruksi ini telah berpengalaman membangun stadion bertaraf internasional di berbagai negara.

Contohnya beberapa proyek yang telah dibangun, antara lain stadion di Uzbekistan berkapasitas 15.000 orang hingga stadion di Kamboja berkapasitas 60.000 orang.

"Bisa dibilang, besar kemungkinan mereka akan berinvestasi di pembangunan ini. Tapi tentu masih banyak hal yang mesti dibicarakan. Mungkin nanti ada pembicaraan mengenai biaya pekerjaan, desain dan sebagainya. Jadi kita tunggu saja," tutur Munafri.

Dia menambahkan bahwa proyek ini merupakan salah satu prioritas utama dalam masa pemerintahannya. Saat ini tahapan administratif telah mulai dipersiapkan untuk mendukung kelancaran proses.

"Kami telah menyiapkan anggaran awal untuk tahapan perencanaan, semua instrumen dan persyaratan sedang berjalan," paparnya.

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Restu Wahyuning Asih

