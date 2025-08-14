Bisnis Indonesia Premium
Trafik Peti Kemas Wilayah Timur Semester I/2025 Tumbuh Tipis, Trafik Barang Turun

Trafik peti kemas di wilayah timur Indonesia tumbuh 2% pada semester I/2025, sementara trafik barang turun 5% akibat penurunan bongkar muat di beberapa pelabuhan.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa
Kamis, 14 Agustus 2025 | 12:56
Foto udara Terminal Peti Kemas Ambon di Ambon, Maluku./Bisnis-Paulus Tandi Bone
Foto udara Terminal Peti Kemas Ambon di Ambon, Maluku./Bisnis-Paulus Tandi Bone
Ringkasan Berita
  • Trafik peti kemas di wilayah timur Indonesia mencapai 1,20 juta TEUs pada semester I/2025, tumbuh tipis 2% dibandingkan tahun sebelumnya.
  • Trafik barang mengalami penurunan 5% menjadi 35,63 juta ton, terutama karena berkurangnya kegiatan bongkar muat di Parepare dan Makassar.
  • Realisasi arus barang tumbuh 7% di atas RKA, didorong oleh peningkatan bongkar muat batu bara di Balikpapan dan semen serta pupuk di Gorontalo.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat trafik peti kemas di wilayah timur Indonesia yang mencakup sebagian pelabuhan di Kalimantan hingga Papua terealisasi 1,20 juta Twenty-foot Equivalent Unit (TEUs) pada semester I/2025.

Angka tersebut tumbuh tipis 2% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan aktivitas peti kemas di area Makassar, Bitung, Parepare, dan Kendari," ucap Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

Sebaliknya, trafik barang di wilayah ini tercatat hanya terealisasi 35,63 juta ton pada semester pertama 2025, atau terkontraksi 5% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Abdul Azis menyebut penurunan ini terjadi akibat berkurangnya kegiatan bongkar muat komoditas curah kering di Parepare dan kargo di Makassar.

Meski begitu, realisasi arus barang berhasil tumbuh 7% di atas Rencana Kerja Anggaran (RKA). Peningkatan ini dipicu oleh tumbuhnya volume bongkar muat batu bara di Pelabuhan Balikpapan, serta semen dan pupuk di Pelabuhan Gorontalo.

Division Head Operasi Pelindo Regional 4 Yusida M Palesang menambahkan potensi arus barang akan terus dioptimalkan, sebagaimana fokus mereka pada paruh kedua ini. Pelindo juga terus berusaha memperkuat sinergi dengan para pengguna jasa. 

"Pelindo Regional 4 optimistis dapat menutup tahun 2025 dengan kinerja yang melebihi target, sekaligus memperkuat peran pelabuhan sebagai motor penggerak ekonomi di kawasan timur Indonesia," katanya.

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Taufan Bara Mukti

Topik

Wali Kota Makassar Resmikan Pusat Konvensi dan Pameran Terbesar di Wilayah Timur Indonesia
Bisnis Sulawesi
23 jam yang lalu

Wali Kota Makassar Resmikan Pusat Konvensi dan Pameran Terbesar di Wilayah Timur Indonesia

Bisnis Indonesia Forum 2025: Optimalisasi dan Tantangan Ekonomi Sulsel
Bisnis Sulawesi
15 Agt 2025 | 07:10 WIB

Bisnis Indonesia Forum 2025: Optimalisasi dan Tantangan Ekonomi Sulsel

Trafik Peti Kemas Wilayah Timur Semester I/2025 Tumbuh Tipis, Trafik Barang Turun
Bisnis Sulawesi
14 Agt 2025 | 12:56 WIB

Trafik Peti Kemas Wilayah Timur Semester I/2025 Tumbuh Tipis, Trafik Barang Turun

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar
Kabar Sulawesi
08 Agt 2025 | 14:38 WIB

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar

China Tertarik dalam Proyek Pembangunan Stadion Untia Makassar
Kabar Sulawesi
08 Agt 2025 | 10:07 WIB

China Tertarik dalam Proyek Pembangunan Stadion Untia Makassar

