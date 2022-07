Danny Pomanto Sebut Los Angeles Tertarik Kerja Sama dengan Makassar

Bisnis.com, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan pihak Los Angeles Business Council tertarik menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar.



Ketertarikan ini diutarakan saat Danny Pomanto sapaan Wali Kota Makassar, memperlihatkan video berupa rancangan pembangunan masa depan Kota Makassar yang berstandar Internasional di hadapan para pengusaha Los Angeles di Amerika Serikat.



Proyek tersebut diramu menjadi sepuluh investasi terbaik Kota Makassar. Seperti Makassar Sombere' & Smart City Hall atau dikenal dengan New Balai Kota, The Master (Terminal, Hotel, Mall, Stadium, Expo & Recreation), Balang Tonjong Lakeside Resort (super block, recreation & water conversation), serta Tallo River Eco Town.



Ada juga Somba Opu Double Decker City Walk, Sombere' Makassar LRT, Green Parking Garage, Makassar Waste to Energy, City Fiber Optic Network, dan Integrated City Toll Road.



Managing Director A.G Global Capital Jason A Gahari yang merupakan perusahaan investasi bergerak di bidang keuangan, real estate, wisata, dan teknologi menilai ide-ide pembangunan Makassar begitu visioner. Sehingga pihaknya mengutarakan ketertarikan dan akan menundaklanjuti lebih jauh.



“Saya dan kolega yakin dengan iklim investasi yang diciptakan Kota Makassar,” singkat Jason A Gahari melalui siaaran pers, Kamis (28/7/2022)



Kunjungan Danny Pomanto ke Los Angeles diharapkan terus berkelanjutan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Pemkot Makassar, dan para investor akan menggarap tiga proposal investasi secara serius.



Sementara itu Danny Pomanto merespon positif rencana penjajakan kerja sama investasi dengan Los Angeles Business Council.



“Kita harap peluang investasi yang kita tawarkan ke mereka bisa berkelanjutan lewat Momenrandum of Understanding (MoU),” tutur Danny.



Kehadiran Los Angeles Business Council di dalam pertemuan tersebut merupakan undangan langsung Konsul Jenderal RI di Los Angeles Amerika Serikat Saud Purwanto Krisnawan. KJRI ingin memperlihatkan secara langsung potensi peluang investasi yang bisa dijajaki dengan Pemkot Makassar.

