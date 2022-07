F8 Makassar Digelar September, Targetkan Transaksi Rp55 Miliar

Bisnis.com, MAKASSAR - Makassar Eight Festival and Forum atau F8 Makassar akan kembali digelar pada 7-11 September 2022 dan menargetkan transaksi Rp55 miliar.

Direktur Utama PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan mengatakan ajang pariwisata tahunan ini akan turut mengundang 325 tenant UMKM se-Sulawesi Selatan (Sulsel). Selama pelaksanaan, ditargetkan transaksi kepada para UMKM bisa mencapai Rp50 miliar.

Sementara total kunjungan yang ditargetkan sebanyak 1juta pengunjung. Dengan asumsi tiket masuk minimal Rp5.000, maka Sofyan menargetkan Rp5 miliar dari biaya masuk.

"Transaksi kepada para UMKM kami target sekitar Rp40 miliar sampai Rp50 miliar. Sementara dari tiket masuk sekitar Rp5 miliar," ungkap Sofyan, Senin (11/7/2022).

Sofyan menambahkan, event yang akan berlokasi di Anjungan Pantai Losari Makassar ini telah dianggarkan Rp8 miliar. F8 akan menampilkan berbagai atraksi pertunjukan budaya Sulsel dan Nasional, Penampilan artis nasional dan lokal, juga menyediakan beberapa wahana digital yang mendukung program Pemerintah Kota Makassar.

"Melalui proses digitalisasi yang dimaksud, pengunjung diharapkan akan menghargai sejarah, pengenalan kota melalui potensi budaya dan latar sejarahnya menjadi cikal bakal sebuah kota modern," kata Sofyan.

Dia juga memaparkan bahwa F8 Makassar kali ini telah mengajak lebih dari 40 kota/kabupaten di Indonesia untuk berpartisipasi. Selain itu beberapa negara juga direncanakan akan turut memeriahkan, antara lain Norwegia, Jepang, Australia, Prancis dan Singapura.

Diketahui, F8 telah tercatat menjadi salah satu dari 10 Event terbaik Indonesia melalui Kharisma Event Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Serta menjadi satu-satunya top 10 event dari kawasan Indonesia Timur.

Setelah mengalami penundaan dua tahun terakhir akibat pandemi, F8 kembali akan terlaksana dengan mengusung tema besar "Power Up For The Future" yang bermakna tidak hanya bangkit namun industri kreatif dan pariwisata harus tumbuh dan berlari kencang, memberikan kontribusi positif bagi Kota Makassar dan Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulsel Prof Muhammad Jufri mengatakan pihaknya mendukung penuh event ini. Ia berharap dengan terselanggaranya F8, memberi efek pariwisata di Sulsel.

"Kita harap akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Sulsel. F8 bisa menjadi stimulus pengembangan pariwisata Sulsel yang begitu potensial," ungkap Jufri.

