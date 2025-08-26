Bisnis Indonesia Premium
Rumah Panel Surya Pertama di Makassar Buka Pemesanan, Dibanderol Mulai Rp1 Miliar

FKS Land buka pemesanan rumah panel surya di Makassar mulai Rp1 M, dengan fasilitas modern dan hadiah menarik, hingga 30 Agustus 2025.
Nugroho Nafika Kassa
Nugroho Nafika Kassa - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 08:03
Rumah di Klaster Anthura Tallasa City yang dikembangkan FKS Land./FKS Land.
Rumah di Klaster Anthura Tallasa City yang dikembangkan FKS Land./FKS Land.

Bisnis.com, MAKASSAR - FKS Land selaku pengembang perumahan premium dan kawasan kota mandiri Tallasa City Makassar mulai membuka masa Nomor Urut Pemesanan (NUP) untuk klaster barunya, Anthura.

Rumah berkonsep green living dan menjadi perumahan pertama di Makassar yang mengintegrasikan panel surya ini dibanderol mulai kisaran Rp1 miliar.

Sales Department Head FKS Land, Datu Purnamasari mengatakan masa NUP ini hanya berlangsung hingga 30 Agustus 2025 dan akan ditutup bersamaan dengan acara Grand Launching Anthura Cluster di Hyatt Place Makassar.

Selama pembelian di masa NUP, pembeli akan mendapatkan fasilitas tambahan berupa smart home dan kanopi secara gratis. 

Selain itu FKS juga telah menyiapkan hadiah lain seperti home appliances, undian motor, kulkas, dan grand prize satu unit mobil listrik BYD M6.

"Anthura ini memiliki fasilitas modern seperti central park seluas 2.200 meter persegi, clubhouse eksklusif yang dilengkapi gym area, swimming pool, dan children playground. Klaster ini cocok untuk keluarga dengan gaya modern di Makassar,” ungkap Datu di Makassar, Selasa (26/8/2025).

Makassar Operations Sub Division Head FKS Land, Yus Tinus Iwan Kurnianto mengungkapkan Klaster Anthura memang dirancang untuk gaya hidup modern yang berkelanjutan. 

Seluruh fasilitasnya mendukung konsep kota mandiri yang menghubungkan hunian dan ruang terbuka hijau dalam satu kawasan terpadu.

Apalagi rumah ini akan langsung dilengkapi panel surya yang memberi kesan ramah lingkungan.

“Melalui penerapan sistem solar panel, kami ingin memberikan nilai tambah sekaligus mengajak masyarakat untuk berkontribusi pada gaya hidup yang lebih berkelanjutan,” ujar Yus Tinus.

Penulis : Nugroho Nafika Kassa
Editor : Hesti Puji Lestari

