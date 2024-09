Kalla Aspal Raih Best Agent Terminal Asphalt dari Pertamina Patra Niaga

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MAKASSAR - Kalla Aspal kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Best Agent Terminal Asphalt dari Pertamina Patra Niaga. Penghargaan tersebut berhasil didapatkan setelah berhasil menjual volume aspal sebesar 126.312 metrik ton sepanjang 2023.

CEO Kalla Aspal, Disa Rizky Novianty, telah menerima penghargaan Best Agent Terminal Asphalt dalam Gala Dinner & Awarding Night Petrochemical Business Review 2024 dari Pertamina Patra Niaga di Hotel Intercontinental Bandung pada awal September 2024. Pencapaian tersebut pun menambah catatan positif Kalla Aspal tahun ini.

"Kalla Aspal kembali mendapatkan apresiasi dari Pertamina Patra Niaga dengan kategori Best Agent Terminal Asphalt selama dua tahun berturut-turut. Parameter dari penghargaan ini ialah banyaknya permintaan volume aspal ke Pertamina dan Kalla Aspal menjadi agen aspal curah terbaik dalam kategori ini dengan berhasil menjual 126.312 metrik ton sepanjang 2023," ungkap Disa.

Sebelumnya, Kalla Aspal juga telah menerima penghargaan Best Sales Performance dari Pertamina Patra Niaga untuk regional Sulampua periode 2023 pada akhir April 2024 lalu. Selain itu, sejumlah kantor cabang Kalla Aspal juga mendapatkan penghargaan, yakni best sales achievement, best volume dan best growth.

Saat ini Kalla Aspal memiliki 13 Terminal Aspal Curah (TAC) yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia. Kalla Aspal pun terus meningkatkan perfoma perusahaan dengan melakukan ekspansi produk baru, yakni aspal emulsi. Setelah diproduksi secara perdana di Kalla Aspal Samarinda pada 2023 lalu, kini aspal emulsi juga telah diproduksi di Kalla Aspal Makassar (TAC Parepare) dan Kalla Aspal Palu (TAC Pantoloan).

"Kalla Aspal senantiasa memberikan layanan yang unggul, termasuk respons cepat dan pengantaran tepat waktu. Selain itu, kami juga selalu berkomitmen terhadap standar, baik dari segi kualitas produk maupun kuantitas saat pengantaran aspal ke customer," imbuh Burhanuddin Lestim, COO Kalla Aspal.

Sebelum penghargaan di regional Sulampua, Kalla Aspal juga telah meraih penghargaan untuk regional Kalimantan dari Pertamina Patra Niaga, yakni Kalla Aspal Bulungan berhasil menyabet kategori Best Sales Growth (terbaik pertama). Kemudian, untuk kategori Best Volume (terbaik kedua dan ketiga) masing-masing diraih oleh Kalla Aspal Banjarmasin dan Kalla Aspal Samarinda.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar Kalla Aspal, customer dapat mengikuti Instagram @kalla.aspal. Selain itu, dapat pula menghubungi hotline Kalla Care di nomor Whatsapp 0811 4414 030 dan nomor 0411 300 0103 serta mengunjungi website www.kalla.co.id.