New Fortuner Mengaspal di Makassar, Targetkan Penjualan 100 Unit Tiap Bulan

Bisnis.com, MAKASSAR — Kalla Toyota memperkenalkan line up mobil terbarunya, New Fortuner 2.8 GR Sport 4x4 with TSS di Mal Ratu Indah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (14/9/2024). Peluncuran ini sekaligus merespons antusiasme masyarakat Sulsel yang ingin membeli mobil ini sejak pertama kali diperkenalkan di Jakarta akhir pekan lalu.

General Manager Marketing Kalla Toyota Suliadin mengatakan, hingga saat ini sudah ada sebanyak 30 orang yang melakukan SPK dan sudah mulai inden. Atas antusias tersebut, maka dia optimistis New Fortuner bisa terjual hingga 100 unit per bulannya.

"Sejak kehadirannya pertama di Indonesia hingga meluncur di Makassar sudah ada 30 SPK di wilayah ini dan sudah mulai inden. Dengan harga mulai dari Rp570 jutaan, ditargetkan mobil ini bisa terjual minimal 100 unit per bulannya," ungkap Suliadin dalam cara peluncuran New Fortuner di Makassar.

Setelah Makassar, Kalla Toyota rencananya akan menghadirkan mobil ini di beberapa kota lain yang ada di Sulawesi. Dalam beberapa pekan ke depan, ditargetkan New Fortuner bisa hadir di Kendari, Palu, dan wilayah lainnya.

Suliadin menambahkan, untuk segmen SUV termasuk Fortuner, mampu memberikan kontribusi sekitar 5% terhadap market Kalla Toyota. Penjualannya pun relatif stabil di mana tahun ini diklaim tumbuh sekitar 20% dibanding 2023.

Hadirnya New Fortuner dengan beberapa pembaruan pun diproyeksi bisa mendongkrak lebih tinggi penjualan SUV Toyota, utamanya di Sulawesi.

SUV, Sedan, Hatchback Departemen Head Toyota Astra Motor (TAM) Hari Setia Nugraha menambahkan banyak detail baru mobil ini, mulai dari eksterior dengan New LED with Sequential, New Grille with GR Front Spoiler, dan juga New Black Roof.

Di bagian dalam terdapat New Black Roof serta Red Stitching pada panel pintu, New 9-inch Audio System menggunakan OS Android yang dilengkapi fitur Bluetooth, NFC Checking, dan Voice Command. Baris ke-2 dilengkapi New 11.6-inch Rear Seat Entertainment (RSE) yang bisa diakses secara terpisah. Additional lain adalah Digital Rear View Monitor with DVR.

Adanya aplikasi Monotube Suspension Tuned by GR diklaim bisa meningkatkan pengendalian sehingga mobil ini tidak mudah limbung. Monotube Suspension turut meng-upgrade kenyamanan di medan on-road maupun off-road. Red Brake Caliper memberikan perbedaan yang signifikan di jalan sekaligus menjelaskan positioning GR Family.

"New Fortuner juga dilengkapi dengan advanced safety technology Toyota Safety Sense (TSS). Active safety features yang dipasang adalah Pre-Collision System (PCS), Lane Departure Alert (LDA), dan Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA)," jelasnya.