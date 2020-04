Komitmen PLN Maksimalkan Penggunaan Pembangkit Listrik Green Energy di Sulselrabar

Bisnis.com, MAKASSAR - General Manager PLN UIW Sulselrabar, Ismail Deu mengaku siap mengontrol dan memaksimalkan penggunaan pembangkit-pembangkit dari penggunaan green energy. Apalagi pembangkit listrik berbasis green energy ini nantinya dapat andal dan ekonomis.



Sesuai komitmen PLN dalam upaya menghadirkan energi ramah lingkungan, hal itu dilakukan untuk melindungi generasi masa depan. Di wilayah Sulselrabar sendiri sudah ada sejumlah pembangkit listrik berbasis green energy, diantaranya PLTB Jeneponto dan PLTB Sidrap.



"Kami juga terus berupaya mengubah pembangkit yang ada di wilayah Sulselrabar, dengan penggunaan green energy, seperti penggunaan pembangkit melalui angin, air dan sinar matahari," kata Ismail, Rabu (22/4/2020).



Guna menghadapi perubahan zaman, Ismail menjelaskan PLN terus mendorong inovasi ke arah lebih baik dengan mendigitalisasi semua proses bisnis dan operasi. PLN kata dia harus dituntut kreatif menangkap peluang dan mencari solusi demi memudahkan pelanggan, untuk itu kami terus melakukan perubahan terkait program PLN seperti Electricity On Demand atau EL-OD.



EL-OD sendiri merupakan inovasi terbaru produk dan layanan khusus kelistrikan dari PLN Wilayah Sulselrabar yang terdiri dari paket layanan Constructicon Package, Listrik Untuk Kaki Lima, Wedding Packages dan Event Energize Your Event dalam mudahkan kegiatan pelanggan di segala aktivitas.



Selain itu, PLN juga semakin berorientasi terhadap kepuasan pelanggan dengan membuat proses pelanggan semakin terintegrasi. Salah satunya dengan terus mengembangkan aplikasi PLN Mobile untuk memudahkan pelanggan dalam menikmati layanan PLN.



“Kami berharap dengan adanya peningkatan pelayanan pada aplikasi PLN Mobile, pelanggan tidak perlu repot lagi untuk datang ke kantor PLN. Karena dapat memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan PLN di smartphone, kapan saja dan dimana saja," terangnya.



Hal itu sejalan dengan komitmen PLN, selama hampir 75 tahun PLN telah menghadapi berbagai tantangan untuk melistriki tanah air. Listrik dinilai tak hanya jadi alat penerang, tetapi telah menjadi penggerak kehidupan. Listrik tidak hanya menjadi energi masa kini, tetapi juga masa datang.



Hal ini membawa PLN untuk terus bergerak maju dengan melakukan transformasi guna menyiapkan kebutuhan listrik masa depan. Melalui launching Transformasi PLN bertajuk “Power Beyond Generations” pada Selasa (21/4), PLN ingin membuat listrik dapat dinikmati semua pihak dan berkontribusi besar bagi kehidupan masyarakat.



"Selama tiga bulan ini BOD mendengar dan menangkap aspirasi dari insan PLN. Aspirasi itu adalah keinginan untuk bertransformasi. Membawa PLN menjadi lebih baik," tutur Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.



Untuk bertransformasi menjadi lebih baik, PLN mengaku siap untuk beroperasi lebih efisien, efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan perekonomian negeri. Optimasi daya bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja. (k36)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : PLN