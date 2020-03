Kalla Toyota Pasarkan New Agya, Perkuat Segmen Milenial

Bisnis.com, MAKASSAR - Kalla Toyota yang merupakan salah satu founder dealer unit Toyota di Indonesia secara resmi memasarkan unit terbaru Toyota New Agya.

Kehadiran New Agya tersebut pun memperkuat penjualan Kalla Toyota pada segmen hatchback yang diyakini akan mampu menggaet pasar dari kalangan milenial secara lebih luas.

Chief Operation Officer Kalla Toyota, Robby Wijaya, mengatakan, Agya teranyar ini sangat cocok bagi generasi muda di Indonesia dengan tampilannya sporty dan aggressive.

“New Agya diluncurkan dengan tampilan sporty compact car dan dilengkapi dengan fitur canggih yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini,” jelas Robby, Selasa (24/3/2020).

Kalla Toyota mencatatkan penjualan Agya secara kumulatif sejak 2015-2020 sebanyak 16.270 unit yang mencakup wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Sulteng.

“Agya menjadi salah satu pionir dalam membuka pasar baru di Indonesia di segmen hatchback untuk kalangan anak muda modern,” ujar Robby.

Marketing and Customer First General Manager Kalla Toyota, Abdul Wahab, menuturkan, sedari awal Agya dirancang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia akan mobil pertama yang memiliki brand image kuat dan dapat memenuhi kebutuhan serta tren yang berkembang.

“Agya merupakan produk penting bagi Kalla Toyota. Penjualannya menopang capaian positif perseroan,” tutur Wahab.

Wahab merincikan beberapa perubahan eksterior New Agya dari pendahulunya yaitu New Front Bumper and Grille Design with Black Chrome Element, New Black Paint for Elegant Headlamp with LED Guide, New Sporty Alloy Wheel Design, New Retractable Side Mirror, New Impressive Design Rear Lamp, hingga New Side Body Moulding untuk varian 1.2 G.

Sementara pada varian 1.2 TRD S, New Agya dilengkapi dengan New TRD S Front Spoiler, New TRD S Side Skirt, serta New TRD S Black Rear Spoiler yang semakin menguatkan kesan sporty. New Agya hadir dengan berbagai warna pilihan seperti Red, White, Gray Metallic, dan Black. Selain itu, tampilan warna Silver Metallic dan Yellow mengalami refreshment di New Agya kali ini. Serta hadir dengan pilihan warna baru yaitu Orange Metallic.

Pada sisi interior New Agya, sentuhan penyegaran diberikan untuk menghadirkan kenyamanan lebih baik dengan pengaplikasian advance features yang berkelas seperti New Engine Start Stop Button dan New Touch Screen Head Unit pada varian 1.2 TRD S. Tidak hanya itu, interior New Agya varian 1.2 G dan 1.2 TRD S juga dilengkapi dengan New Center Cluster with Digital AC.

Sementara untuk varian 1.0 E dan 1.0 G, mendapatkan penyegaran fitur seperti New AC Knob Design dan New Audio 2DIN yang melengkapi penggunaan New Seat Cover, New Door Trim Design, dan New Combination Meter with Red Accent pada seluruh varian New Agya.