Antisipasi Penyebaran Covid-19, Fashion Show Terbesar KTI Ditunda

Bisnis.com, MAKASSAR - Event fashion show terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI), International Woman Exhibition FEMME and Celebes Beauty Fashion Week (CBFW) 2020 resmi ditunda. Chairwoman FEMME, Icha A.Z Lily menyatakan penundaan event yang memasuki tahu ke-15 ini sebagai langkah antisipasi meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



"Dengan berat hati, kami sampaikan bahwa the 15th International Exhibition FEMME dan CBFW yang dijadwalkan pada tanggal 25-29 Maret 2020 nanti, terpaksa kami tunda sehubungan dengan merebaknya pandemi Coronavirus (COVID-19)," ungkap Icha pada keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Minggu (15/3/2020).



Penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang masif belakangan ini sepatutnya menjadi kekhawatiran bersama. Apalagi, Kementerian Kesehatan secara resmi mengumumkan sudah ada 117 orang Indonesia yang dinyatakan positif Corona. Termasuk satu di antaranya adalah Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumardi.



Icha menjelaskan, event fashion yang rutin digelar tiap tahun di Makassar itu ditunda atas pertimbangan kesehatan para exhibitor, pengunjung, tamu, dan para mitra yang akan terlibat dalam acara tersebut. Hal itu demi menjaga keamanan dan kesehatan para pengunjung dan pihak yang terlibat.



"Penyelenggaraan FEMME akan kami informasikan hingga situasi dinyatakan kodusif oleh semua pihak yg berwenang terkait pandemik Covid-19. Akan disampaikan secara resmi nantinya," terang Icha.



Sebagai informasi, pagelaran FEMME and CBFW 2020 akan tetap berlangsung di lokasi yang sama yakni di Hotel Four Points by Sheraton Makassar dengan mengusung konsep the Beauty of Nature, event ini diyakini akan hadir lebih spektakuler.

FEMME melibatkan puluhan designer ternama Indonesia, 250 brand national dan international, UMKM, dan masih banyak lagi. Hanya saja, untuk jadwal penyelenggarannya masih belum bisa dipastikan dan akan di sampaikan secara resmi.

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!