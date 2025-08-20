Sukseskan HUT RI, PLN UID Sulselrabar All Out Suplai Listrik Andal

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) sukses menghadirkan suplai listrik yang andal guna mendukung kelancaran rangkaian agenda peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang akan diselenggarakan di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat pada Minggu (17/8).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, mengatakan seluruh personel telah ditempatkan di lapangan sejak pelaksanaan gladi bersih hingga upacara puncak pada 17 Agustus 2025. Ia menegaskan, PLN berkomitmen penuh menjaga keandalan jaringan demi kelancaran peringatan kemerdekaan.

“PLN UID Sulselrabar all out dalam memastikan keandalan listrik di momen bersejarah ini. Kami siap memberikan pelayanan kelistrikan yang andal demi mengawal HUT ke-80 Kemerdekaan RI, agar rakyat bisa merasakan kemerdekaan dengan penuh khidmat dan kebanggaan," tegas Edyansyah dalam upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Minggu (17/8).

Edyansyah memaparkan PLN telah menetapkan masa Siaga Kelistrikan HUT RI pada 16-18 Agustus 2025. Selain itu, PLN UID Sulselrabar juga menerjunkan total 510 personel dengan 79 posko siaga, 144 genset mobile, 24 Uninterruptible Power Supply (UPS), 48 Unit Gardu Bergerak (UGB), 12 truk crane, 295 mobil operasional, 157 motor operasional, 10 tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), dan 65 unit SPKLU.

"Alhamdulillah, upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar berlangsung dengan khidmat. Upacara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, instansi pemerintahan, TNI/Polri, pelajar, dan masyarakat umum. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk keandalan pasokan listrik yang dijaga ketat oleh PLN UID Sulselrabar," kata Edyansyah.

Edyansyah mengatakan pengabdian tersebut adalah wujud nyata kesiapan PLN dalam menjaga cahaya kemerdekaan agar tetap menyala untuk Indonesia yang semakin maju dan berdaulat.