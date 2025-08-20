Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Sukseskan HUT RI, PLN UID Sulselrabar All Out Suplai Listrik Andal

PLN UID Sulselrabar sukses suplai listrik andal untuk HUT ke-80 RI di Sulsel, Sultra, dan Sulbar, dengan 510 personel dan 79 posko siaga.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:18
Share
GM PLN UID Sulselrabar, Edyansyah (kiri) dan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (kanan) saat berfoto bersama dalam upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Minggu (17/8).
GM PLN UID Sulselrabar, Edyansyah (kiri) dan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (kanan) saat berfoto bersama dalam upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Minggu (17/8).
Ringkasan Berita
  • PLN UID Sulselrabar berhasil menyediakan suplai listrik andal untuk mendukung peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
  • PLN menerapkan masa Siaga Kelistrikan dengan menurunkan 510 personel dan berbagai peralatan pendukung untuk memastikan kelancaran acara.
  • Upacara peringatan berlangsung khidmat dan lancar berkat dukungan keandalan listrik yang dijaga ketat oleh PLN UID Sulselrabar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) sukses menghadirkan suplai listrik yang andal guna mendukung kelancaran rangkaian agenda peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang akan diselenggarakan di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat pada Minggu (17/8).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, mengatakan seluruh personel telah ditempatkan di lapangan sejak pelaksanaan gladi bersih hingga upacara puncak pada 17 Agustus 2025. Ia menegaskan, PLN berkomitmen penuh menjaga keandalan jaringan demi kelancaran peringatan kemerdekaan.

“PLN UID Sulselrabar all out dalam memastikan keandalan listrik di momen bersejarah ini. Kami siap memberikan pelayanan kelistrikan yang andal demi mengawal HUT ke-80 Kemerdekaan RI, agar rakyat bisa merasakan kemerdekaan dengan penuh khidmat dan kebanggaan," tegas Edyansyah dalam upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Minggu (17/8).

Edyansyah memaparkan PLN telah menetapkan masa Siaga Kelistrikan HUT RI pada 16-18 Agustus 2025. Selain itu, PLN UID Sulselrabar juga menerjunkan total 510 personel dengan 79 posko siaga, 144 genset mobile, 24 Uninterruptible Power Supply (UPS), 48 Unit Gardu Bergerak (UGB), 12 truk crane, 295 mobil operasional, 157 motor operasional, 10 tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), dan 65 unit SPKLU.

"Alhamdulillah, upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar berlangsung dengan khidmat. Upacara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, instansi pemerintahan, TNI/Polri, pelajar, dan masyarakat umum. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk keandalan pasokan listrik yang dijaga ketat oleh PLN UID Sulselrabar," kata Edyansyah.

Edyansyah mengatakan pengabdian tersebut adalah wujud nyata kesiapan PLN dalam menjaga cahaya kemerdekaan agar tetap menyala untuk Indonesia yang semakin maju dan berdaulat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off
Premium
1 menit yang lalu

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?
Premium
31 menit yang lalu

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Danantara’s Aggressive SOE Slimdown

Danantara’s Aggressive SOE Slimdown

PLN dan PGEO Bentuk Konsorsium Garap Proyek Panas Bumi di Lampung & Sulut

PLN dan PGEO Bentuk Konsorsium Garap Proyek Panas Bumi di Lampung & Sulut

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur
Bisnis Sulawesi
1 jam yang lalu

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

Sukseskan HUT RI, PLN UID Sulselrabar All Out Suplai Listrik Andal
Kabar Sulawesi
1 jam yang lalu

Sukseskan HUT RI, PLN UID Sulselrabar All Out Suplai Listrik Andal

Aktivitas Bongkar Muat Wilayah Timur Lesu Akibat Penurunan Kinerja Industri Nasional
Kabar Sulawesi
19 Agt 2025 | 00:10 WIB

Aktivitas Bongkar Muat Wilayah Timur Lesu Akibat Penurunan Kinerja Industri Nasional

Gempa Poso Berkekuatan 6 Magnitudo, Ada 32 Orang Terluka
Kabar Sulawesi
17 Agt 2025 | 17:05 WIB

Gempa Poso Berkekuatan 6 Magnitudo, Ada 32 Orang Terluka

Wali Kota Makassar Resmikan Pusat Konvensi dan Pameran Terbesar di Wilayah Timur Indonesia
Bisnis Sulawesi
16 Agt 2025 | 17:21 WIB

Wali Kota Makassar Resmikan Pusat Konvensi dan Pameran Terbesar di Wilayah Timur Indonesia

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Sukseskan HUT RI, PLN UID Sulselrabar All Out Suplai Listrik Andal

2

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Pajak Hiburan Makassar 75%, PHRI: Judicial Review atau Kolaps

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

Investasi di Makassar Rp2,57 Triliun pada Semester I/2023

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

55 Tahun Vale Indonesia, Merawat Eksistensi Nikel untuk Ekonomi Negeri

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Bone Siapkan 10 Hektare untuk Budi Daya Sapi Potong

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

Jelajah Investasi 2023: Diversifikasi Sumber Pertumbuhan, Sulsel Dorong Investasi Empat Kawasan Industri

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sukseskan HUT RI, PLN UID Sulselrabar All Out Suplai Listrik Andal

2

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur