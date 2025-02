Harga Bahan Pokok di Makassar Mulai Naik Jelang Ramadan 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MAKASSAR - Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mengalami kenaikan menjelang bulan suci Ramadan.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada Kamis (20/2/2025), kenaikan harga terjadi pada komoditas seperti cabai hingga telur.

Di Pasar Pa'baeng-baeng, sejumlah komoditas pangan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan, sementara beberapa lainnya masih terbilang stabil.

Telur ayam broiler kini tercatat dijual seharga Rp31.000 per kilogram, naik dibandingkan harga pekan lalu yang sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogram.

Cabai merah besar juga mengalami lonjakan harga, bahkan cukup tinggi atau saat ini mencapai Rp32.000 per kilogram. Harga komoditas ini naik Rp10.000 dari harga semula pada pekan lalu yang hanya Rp22.000 per kilogram.

"Dua minggu sebelum Ramadan memang biasanya barang-barang sudah mulai naik karena banyak yang minta. Saya juga naikkan harga karena harga di distributor juga naik," ungkap Nia, salah satu pedagang di Pasar Pa'baeng-baeng kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025).

Sementara harga beras dan minyak goreng terpantau masih stabil. Beras medium masih di harga Rp10.000 per kilogram dan beras premium Rp15.000 per kilogram.

Minyak goreng curah maupun kemasan juga belum ada perubahan harga angka Rp17.000 per liter dan Rp20.000per liter.

Di Pasar Terong, kenaikan harga terjadi pada komoditas telur ayam broiler, yang kini dijual Rp48.000 per rak, naik dari sebelumnya yang hanya Rp45.000 per rak.

Sedangkan cabai rawit merah mengalami kenaikan Rp5.000, dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.

Selain itu harga kacang panjang dan buncis juga turut mengalami kenaikan. Sekarang, kacang panjang menyentuh Rp70.000 per ikat, padahal sebelumnya hanya Rp35.000 saja per ikat. Buncis mencapai harga Rp20.000 per kilogram, alami kenaikan Rp13.000.

“Kacang panjang dari Rp35.000 per ikat, sekarang Rp70.000. Buncis juga naik. Kenaikannya sudah sejak dua hari lalu,” kata Lisa, salah satu pembeli di Pasar Terong Makassar.

Di sisi lain harga cabai merah besar di pasar tradisional ini tak mengalami perubahan, kini ditawarkan Rp30.000 per kilogram dan cabai merah keriting seharga Rp35.000 per kilogram.