Motor Listrik United C2000 Mengaspal di Sulsel, Ini Targetnya

Bisnis.com, MAKASSAR — Kalla Kars sebagai diler resmi penjualan United E-Motor kembali memperkuat ekosistem motor listriknya dengan meluncurkan tipe terbaru C2000 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), setelah sebelumnya telah meluncur terlebih dahulu tipe T-Series dan M-Series.

Dengan harga on the road (OTR) Sulsel mulai dari Rp24,8 juta, motor ini ditarget bisa terjual hingga menyentuh 100 unit per bulan.

Operation Manager Kalla Kars Yuri Afdilah mengklaim saat ini pangsa pasar motor listrik milik Kalla Kars telah berada pada angka 38%. Hadirnya C2000 diharapkan bisa lebih mendongkrak lagi pangsa pasar yang diupayakan bisa menyentuh 45%.

Apalagi selain di Sulsel pihaknya juga telah resmi memasarkan motor ini di beberapa daerah lain, seperti di wilayah Tangerang dengan harga OTR Rp23,9 juta, Depok Rp23,6 juta, Jakarta Rp22,9 juta, Kalimantan Timur Rp25,5 juta, Manado Rp26 juta, Palu Rp26,1 juta, dan Kendari Rp25,7 juta.

"Motor listrik ini kan baru di Kalla Kars, tapi pangsa pasarnya juga lumayan bagus. Kami optimis penjualan motor ini akan sukses dan banyak peminat sehingga bisa memperlebar market share," ucapnya kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

Sementara Chief Operating Officer Kalla Kars Ferry Irawan mengatakan pihaknya menghadirkan unit ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan solusi transportasi yang ramah lingkungan namun tetap stylish. “Kami ingin memberikan pengalaman berkendara terbaik sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di Indonesia,” ujarnya.

Mengusung desain klasik melalui tema Neo Classic Design, desain body klasik di motor ini merupakan kombinasi dari body motor yang membulat, mulai dari bagian headlamp, digital panel display, front-fender, front-cover hingga side-body dengan sentuhan elemen garis tegas.

C2000 membawa berbagai fitur dan teknologi, mulai dari baterai lithium-ion berkapasitas besar, yang mampu menempuh jarak 80-130 km hanya dengan satu kali pengisian daya. Selain itu fitur fast charging motor yang memiliki tenaga 2000W ini bisa memastikan baterai terisi penuh dalam waktu 3 jam.

"Motor listrik ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan kendaraan yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan gaya dan performa,” ungkap Ferry Irawan.