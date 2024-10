Promo Akhir Tahun Toyota, Special Rate Premium Car Mulai 2%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SULAWESI - Kalla Toyota senantiasa memberikan kemudahan kepada pelanggan setianya. Menjelang akhir tahun, Kalla Toyota hadir memberikan penawaran spesial berupa special rate mulai 2% untuk beberapa pilihan Premium Car, diantaranya All New Voxy, Land Cruiser GR Sport, All New Alphard HEV dan All New Vellfire HEV. Line up Premium Car Toyota hadir memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan kenyamanan, kelas dan prestise dalam satu paket.

Suliadin, selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa special rate 2% ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan kendaraan premium car Toyota. Kalla Toyota memiliki line up premium car terbaik dikelasnya dengan kecanggihan dari fitur terbaru yang membuat pelanggan semakin nyaman dan aman. Segera kunjungi dealer Kalla Toyota terdekat untuk mendapatkan promo special rate ini.

All New Voxy menjadi salah satu pilihan mobil keluarga yang menjadi salah satu pilihan MPV premium Toyota. All New Voxy menawarkan ruang luas, teknologi canggih dan berbagai fitur canggih dengan mengutamakan kenyamanan. All New Voxy hadir dengan ketangguhan dan keamanan.

Land Cruiser GR Sport hadir dengan tampilan gagah dan tangguh untuk digunakan di segala medan. Premium SUV ini memenuhi kebutuhan untuk pecinta sporty car khas Toyota. Land Cruiser GR Sport hadir dengan desain eksterior dan interior yang lebih segar dengan kenyamanan yang lebih baik. Spesial untuk tipe GR Sport, terdapat fitur E-KDSS (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System) dan fitur Electronic Differential Lock di roda depan dan belakang.

All New Alphard HEV merupakan salah satu Multi Purpose Vehicle (MPV) yang melengkapi line up premium car Toyota yang memiliki performa yang sangat bagus dengan sensasi berkendara menggunakan teknologi canggih. All New Alphard HEV lebih efisien dengan penggunaan bahan bakar yang lebih irit dan efisien. Selain itu, penggunaan mesin HEV pada Toyota All New Alphard HEV memiliki dampak yang ramah lingkungan.

All New Vellfire HEV pertama kali diluncurkan di acara Indonesia International Motor Show (IIMS) di bulan Februari 2024. Hadir dengan sosok Luxury MPV, Vellfire HEV ini menyuguhkan desain yang mewah, elegan sekaligus sporty. Vellfire Hybrid merupakan langkah Toyota dalam mendukung upaya penekanan karbon emisi di Indonesia.