Semester I, Kalla Aspal Pimpin Market Share 60 Persen di Sulampua & NTB

Bisnis.com, MAKASSAR - Kalla Aspal mencatatkan performa bisnis yang positif selama semester pertama 2024 dengan memimpin market share sebesar 60% di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) plus Nusa Tenggara Barat (NTB).Penjualan volume aspal pun telah melebihi target.

Chief Operation Officer (COO) Kalla Aspal, Burhanuddin Lestim, menjelaskan, jika dilihat dari persentasenya, Kalla Aspal telah merealisasikan pencapaian 116% di semester pertama 2024. Kemudian, apabila dibandingkan dengan semester pertama 2023, pencapaian Kalla Aspal juga mengalami kenaikan 10% di semester pertama 2024.

Hal tersebut didukung dengan performance terbaik di berbagai cabang, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Kemudian, di luar Sulawesi, seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

"Pada semester pertama 2024, Kalla Aspal berhasil memimpin market share sebesar 60% di wilayah Sulampua & NTB. Selanjutnya, kita tentu berharap capaian di sementer dua bakal jauh lebih baik dari pencapaian sebelumnya, apalagi dengan melihat kebutuhan aspal yang semakin meningkat di berbagai wilayah," ungkap Burhanuddin.

Sementara itu, Marketing & Operation General Manager Kalla Aspal, Muhammad Sadar, menyebutkan, total penjualan Kalla Aspal pada 2023 mencapai 126.312 metrik ton. Untuk mencapai volume penjualan aspal yang lebih baik dari tahun lalu tersebut, Kalla Aspal akan terus membangun perusahaan dengan berkolaborasi bersama berbagai stakeholder.

"Terkait pelayanan Kalla Aspal ke customer, kami senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Selalu kita prioritaskan ketepatan waktu yang dari tahun ke tahun kita terus tingkatkan. Kemudian, tekait kuantiti juga sangat kita sangat jaga. Inilah yang selalu menjadi tolak ukur customer kami," tuturnya.

Dengan pelayanan terbaik yang ditunjukkan selama ini membuat Kalla Aspal meraih penghargaan paling bergengsi tahun ini dari Pertamina Patra Niaga dalam Awarding Night Mitra Kerja Corporate Sales Sulawesi, yakni Best Sales Performance. Selain itu, sejumlah kantor cabang Kalla Aspal juga menyabet penghargaan Best Sales Achievement, Best Volume hingga Best Growth.