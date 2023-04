Gandeng Pemkot, Morris Garage Bangun Tempat Pengisian Baterai Mobil Listrik di Makassar

Bisnis.com, MAKASSAR - Morris Garage (MG) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar gencar mempromosikan penggunaan mobil listrik sebagai teknologi ramah lingkungan dalam mendukung ekosistem hijau di wilayah ini. Salah satunya dengan membangun infrastruktur pengisian baterai mobil listrik di Dealer Resmi MG, Jalan AP Pettarani Makassar.

Selain tempat pengisian baterai, MG juga memperkenalkan mobil listriknya yang akan mulai dipasarkan di Makassar, yaitu MG4 EV.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin mengatakan kolaborasi ini berkomitmen untuk menciptakan Green Technology for Green Environment for Green Makassar City yaitu bersama-sama mengurangi polusi udara dan menghijaukan Makassar. Serta akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Dalam rangka memberikan value untuk keberlangsungan green environment Kota Makassar, MG dan Pemkot Makassar akan terus bekerja sama dalam mempromosikan teknologi ramah lingkungan ini dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan," ungkapnya di Makassar, Sabtu (8/4/2023).

Arief menambahkan, untuk mobil listriknya, saat ini sudah ada 1.066 yang terjual di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 persen atau sekitar 150 unit adalah pembelian dari masyarakat Makassar.

“Kami sudah ada penjualan 1.066 unit dan sekitar 150 unit itu terjual di Makassar. Makanya kami terus mendorong ekosistem hijau di kota ini karena animo masyarakatnya tentang kendaraan listrik begitu besar," paparnya.

MG 4 EV sendiri, tambahnya, menawarkan performa yang cukup baik, mesin listrik pada mobil ini dapat menghasilkan tenaga hingga 150 hp dan torsi sebesar 260 Nm. Dengan tenaga sebesar itu, mobil dapat melaju dari 0-100 km/jam dalam waktu hanya 7,7 detik.

Disertai teknologi baterai yang canggih, mobil ini dapat menempuh jarak hingga 425 km dengan sekali pengisian baterai pengisian daya cepat pada MG 4 EV memungkinkan pengisian baterai hingga 80 persen dalam waktu hanya 35 menit saja.

"Tidak hanya itu, pengendara juga dapat menikmati pengalaman berkendara yang lebih halus dan nyaman karena mesin listrik pada MG 4 EV tidak menghasilkan suara mesin yang bising sudah barang tentu mengurangi polusi suara sekaligus polusi udara di kota Makassar," ujarnya.

Sementara Pemerintah Kota Makassar saat ini sedang gencar mendorong terciptanya ekositem kendaraan listrik di wilayahnya.

Sejak awal tahun ini Pemkot Makassar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk pembelian 20 unit mobil listrik pada 2023. Pembelian mobil ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Makassar.

