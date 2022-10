Dua Investor Asing Tertarik EBT di Sulsel

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MAKASSAR — Dua calon investor asing berniat melakukan pembangunan berkelanjutan energi baru terbarukan (EBT) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Keduanya PT Awina Sinergi Internasional dan Former Consul-General of Japan in Surabaya.



Keduanya telah bertemu dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (27/10/2022) untuk membicarakan hal tersebut.



Kunjungan ini membahas mengenai Sustainable Development Goals (tujuan pembangunan berkelanjutan) khusus pembangunan rendah karbon.



Fokusnya ke energi terbarukan seperti panel surya atau solar cell, PLTB (tenaga angin/bayu), PLTA (air) dan pembangkit listrik tenaga biomasa sampah disebut juga (PLTSa).



Komisaris PT Awina Sinergi Internasional Nakamura Hirohide mengatakan pihaknya akan mendatangkan tim dari Jepang untuk membuat proyek percontohan di Makassar. Proyek itu akan menggandeng Bank Indonesia (BI).



“Tim kami akan berdiskusi dengan pihak BI untuk mewujudkan netralitas karbon dan mendukung UMKM di Sulsel,” ungkapnya.



PT Awina Sinergi Internasional juga telah melakukan pembinaan melalui usaha briket arang untuk diekspor keluar negeri.



Sementara itu, President Director Former Consul-General of Japan in Surabaya, Tani Masaki bersama timnya serta perwakilan dari Perusahaan Royal Quality Group Lic Amazon juga membahas rencana pengembangan ini dan usaha rintisan atau start up bersama Universitas Hasanuddin.



“Untuk saat ini, kami juga akan melakukan MoU untuk menjalankan proyek start up dan UMKM, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sulsel. Kami ingin membantu UMKM di sini,” jelas Tani Masaki.



Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendukung rencana dan ide-ide dari perusahaan asing ini. Dirinya juga mengapresiasi atas kepedulian terhadap energi hijau dan UMKM di Sulsel.



“Saya sangat senang dengan ide mereka dan tentunya kita akan memberikan dukungan penuh," ungkapnya.

