KALLA Innovation Day: Ecosystem Collaboration National dan 5 Pemenang KALLA Startup Hunt

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MAKASSAR – Setelah melaksanakan Startup Hunt 7 mega ecosyatem KALLA, dan diikuti oleh 4602 peserta dan 131 Startup, sebanyak 20 peserta telah lolos ketahap selanjutnya kini telah menghadirkan 5 pemenang KALLA Startup Hunt yang melakukan presentasi project secara langsung ke Board of Director KALLA dalam rangkaian Kalla Innovation Day 2022 di Saoraja Ballroom Wisma Kalla Office Building, pada 19 Oktober 2022.



Kalla Innovation Day 2022 merupakan ajang showcase inovasi internal Kalla dalam program KALLA Open Innovation (KOIN) dan inovasi eksternal dalam program KALLA Startup Hunt yang dihadiri oleh Solihin Jusuf Kalla selaku Presiden Director KALLA, Imelda Jusuf Kalla selaku Corporate Finance Director KALLA, Hariyadi Kaimuddin selaku Marketing & Business Director KALLA, Subhan Djaya Mappaturung selaku Chief Corporate Secretary & Legal Officer KALLA, Achmad Soegiarto selaku Chief Strategy & Technology Officer KALLA, Disa Rizky Novianty selaku People & Process Director dan Zumadi Anwar selaku KALLA Development & Construction Director.



Achmad Soegiarto, selaku Chief Strategy & Technology Officer KALLA, mengungkapkan bahwa saat ini KALLA Startup Hunt sudah memasuki ecosystem collaboration nasional, juga kemungkinan dengan KALLA sesuai dengan ekosistem dari ide-ide bisnis yang telah diusulkan dan dikembangkan oleh para pemenang.



"Setelah kita telah melalui tahapan penilaian yang panjang terhadap startup yang memiliki portofolio aligned dengan ekosistem KALLA dan menentukan 5 pemenang atau peserta terbaik. Selanjutnya kita memasuki tahap collaboration thru, yakni kemungkinan melakukan strategic partnership antara industri dengan stratup terpilih, juga kemungkinan dengan KALLA tentunya di berbagai unit bisnis," ujarnya.



Para pemenang KALLA Startup Hunt ini adalah Nodeflux berasal dari DKI Jakarta, Mile App berasal dari Banten, Soul Parking berasal dari DKI Jakarta, Educourse berasal dari Banten, dan Sanspower berasal dari Jawa Timur.



Adapun deretan para panelis KALLA Startup Hunt, diantaranya, Achmad Soegiarto selaku Chief Strategy & Technology Officer KALLA, Yuswohady selaku Managing Partner Inventure, Luat Sihombing selaku Ketua Tim Afiliasi Business Matchmaking Ditjen Aptika Kominfo, Khairul Umam selaku Regional Manager Gerakan 1.000 Startup Makassar, dan Saddan Husain selaku Solution Lead IndigoHub Makassar yang menyeleksi Top 20 peserta KALLA Startup Hunt di Baruga Driving Range Golf, (12/10) Rabu lalu.







Perjalanan KALLA Startup Hunt telah dimulai sejak Juni 2022 sebanyak 7 seri workshop secara luring dan daring telah digelar dalam rangka mengapresiasi inovasi nasional di usia KALLA yang sudah memasuki 70 tahun dengan semangat "Aktif Bersama, Maju Bersama".



KALLA Startup Hunt pun mendatangkan speakers nasional dari berbagai kalangan profesional. Pembahasan tiap seri pun berbeda-beda menyesuaikan dengan ekosistem bisnis KALLA, mulai dari edukasi, transportasi and logistik, property dan hospitality, energy, trading, infrastruktur, konstruksi hingga manufaktur.



Sedangkan untuk internal, KALLA menggelar KALLA Open Innovation (KOIN) yang dimulai sejak Mei hingga Agustus 2022 dengan total ide inovasi 137 ide yang kemudian diseleksi menjadi 22 ide inovasi yang melaju ke tahap project screen pada Agustus 2022. Dilanjutkan dengan seleksi 13 project yang lolos ke tahap awal pitching pada September 2022. Dalam Kalla Inovation Day 2022 inilah 6 project yang berhasil melaju ketahap Grand Final Pitching mendapatkan kesempatan untuk bersinergi dengan unit bisnis KALLA.



Disa Rizky Novianty selaku People & Process Director berharap ide-ide inovasi yang dihadirkan baik dari eksternal maupun internal KALLA bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat.



“Terima kasih kepada seluruh peserta yang selama ini telah berkontribusi panjang untuk menyisihkan waktu dalam mempersiapkan dan mengembangkan ide-ide bisnis, semoga dengan kehadiran pimpinan-pimpinan dari unit bisnis KALLA nantinya bisa mendorong sinergi dan kolaborasi yang lebih unggul,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : kalla group StartUp