Pameran Otomatif Toyota Akan Digelar di Makassar, Ada Apa Saja di Dalamnya?

Bisnis.com, MAKASSAR - Pameran otomotif bertajuk Toyota Expo 2022 akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 19 – 23 Oktober 2022. Gelaran ini akan menampilkan kendaraan listrik terbaru Toyota, yaitu Prius dan C+pod.

Selain kendaraan listrik, Toyota Expo juga akan menampilkan berbagai segmen lain diantaranya GR zone, family zone, commercial zone, hingga used car zone.



Pameran akan dilaksanakan di atrium Mal Ratu Indah Makassar. Tak hanya akan digelar di Makassar, Toyota Expo juga akan hadir di Palu Grand Mal dan di Lippo Plaza Mal di tanggal yang sama.



Beragam program dan promo menarik akan Kalla Toyota hadirkan di gelaran kali ini, seperti lucky drip special discount dan spesial doorprize menarik bagi pelanggan Kalla Toyota.



Selain itu, Kalla Toyota juga akan menampilkan display new car, trust expo, service area, free check up and fogging, service display and OtoXpert, kompetisi gim berhadiah, test drive, cuci mobil gratis, used car corner, dan penampilan musik.



Chief Operation Officer Kalla Toyota Robby Wijaya mengungkapkan, Kalla Toyota akan memberikan penawaran khusus dari Toyota Value Chain. Serta pihaknya akan menghadirnya deretan unit kendaraan Used Car yang akan di display.



"Kami juga akan menampilkan 15 unit kendaraan Toyota terbaik di gelaran Toyota Expo ini," kata Robby, Senin (17/10/2022).



Marketing General Manager Kalla Toyota Suliadin mengatakan, akan ada lucky drip special discount, dimana pelanggan dapat secara langsung menentukan sendiri tambahan subsidi atau diskonnya.



Pelanggan dapat menggunakan spin wheel, fish bowl dan scoop gift setelah melakukan pembelian unit selama gelaran Toyota Expo. Dia mengatalan pihaknya akan memberikan subsidi atau diskon hingga jutaan rupiah.



"Bagi pelanggan yang ingin menukarkan unit lamanya dengan Toyota baru selama periode Toyota Expo, berhak mendapatkan subsidi hingga Rp5 juta," ungkapnya.



Kalla juga memberikan promo beli mobil bekas berkualitas dengan DP mulai 10 persen, cicilan Rp2 juta-an atau DP mulai Rp9 juta.

