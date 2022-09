Kalla Campus Talk Vol.2 Ajak Mahasiswa Teknik Unhas Berkarir di KALLA dan Berinovasi dalam Dunia Konstruksi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MAKASSAR – Kalla Campus Talk kembali digelar dengan nama Kalla Campus Talk Vol.2 yang diadakan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Gowa di Jl. Malino pada siang tadi tepatnya di Lecture Theater 1, Gedung JK CSA Senin 12 September 2022.

Seperti sebelumnya Kalla Campus Talk kali ini juga dihadiri oleh Disa Rizky Novianty selaku People & Process Director Kalla Group, Hariyadi Kaimuddin selaku Marketing & Buisness Development Director Kalla Group, dan Achmad Soegiarto selaku Appretience Leader, Kalla Startup Hunt, Chief Strategy & Technology Kalla.

Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa pembicara yang cukup kompeten dibidang dunia konstruksi seperti Ivan F. Gautama selaku CEO AMTISS, Panji Wasmana selaku Director National Technology Officer Microsoft, dan Fajaruddin selaku CBDO Bumi Karsa.

Achmad Soegiarto selaku Appretience Leader, Kalla Startup Hunt, Chief Strategy & Technology Kalla juga memberikan materi kepada mahasiswa teknik Unhas gowa terkait Manufacturer and Ecosystem Infrastructure dan ajak mahasiswa berinovasi.

“Dunia kampus itu inkubasi, kalau teman – teman bisa keluar membawa inovasi yang dilahirkan dari kampus, Karena kampus tempatnya melahirkan inkubasi – inkubasi Nasional, kalau anda berhasil membawa inovasi keluar dari kampus, paling tidak kalian sudah punya modal untuk menjadi seorang Entrepreneur baik Digital maupun non-DIgital”. Ujar Achmad Soegiarto.

Selanjutnya kegiatan berlanjut dengan beberapa pembicara lainnya, Panji Wasmana selaku Director National Technology Officer Microsoft membawakan materi dengan tema Emerging Technology and Digital Skilling in Industrial Sector, Fajaruddin selaku CBDO Bumi Karsa membawakan materi Dunia Kontruksi Harapan dan Tantangan Kalla Campus Talks 2022, dan Ivan F. Gautama selaku CEO AMTISS salah satu pelaku Start Up dengan materi Productive Equipment Effective Workforce.

Pada kegiatan kali ini, Kalla Campus Talk Vol.2 juga mengajak mahasiswa Fakultas Teknis Unhas untuk berkarir di KALLA setelah lulus kuliah. Para mahasiswa diberi penejelasan mengenaik cara dan tahap – tahap yang harus dilalui sebelum berkarir bersama di KALLA.

Disa Rizky Novianty selaku People & Process Director KALLA, membeberkan kiat – kiat agar dapat bergabung di KALLA terutama kepada mahasiswa tingkat akhir yang sebentar lagi akan lulus kuliah.

“Kami memiliki beberapa mekanisme untuk merekrut karyawan salah satunya melalui Kalla Talents Hunt yang bisa diakses websitnya, melalui program akselerasi yaitu Kalla Future Leaders, maupun Kalla Management Traine, jadi untuk teman – temanyang penasaran bisa segera mngecek Website Kalla Hunt”.

Lebih lanjut ia juga menambahkan, bahwa para mahasiswa juga bisa bergabung menjadi bagian dari karyawan KALLA melalui program Kalla Internship yang baru – baru ini bekerja sama dengan Kampus Merdeka Batch 3.

“Jadi selain untuk karyawan tetap, kalian juga bisa bergabung bersama kami melalui program Management Trainee. Dimana program Management Trainee akan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mendapatkan jenjang karir manajerial lebih cepat tentunya dengan proses pelatihan dan pengembangan yang mumpuni.”jelasnya.

Kegiatan kemudian diakhiri dengan Closing Statement dari Achmad Soegiarto sekaligus menyimpulkan point utama dari setiap narasumber yang telah membawakan materinya.

“Setiap Langkahmu itu harus inovasi kamu, karena setiap Inovasi kamu itu adalah masa depan kamu”, tutup Achmad Soegiarto.

Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai KALLA, masyarakat dapat berkunjung ke web kalla.co.id, Instagram @KallaGroup, Facebook Fanpage di Kalla Group, Twitter di @KallaGroup_ID, dan Youtube Channel di Kalla Group. Atau dapat menghubungi hotline Kalla Care di nomor Whatsapp 0811 4414 030 dan nomor 0411 300 0103.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : kalla group