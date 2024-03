Indosat Tengah Bangun 25 BTS 4G di Ambon, Beroperasi saat Idulfitri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Indosat Tbk. (ISAT) tengah fokus melakukan perluasan jaringan 4G ke wilayah Indonesia Timur pada tahun ini. Teranyar mereka tengah membangun 25 unit Base Transceiver Station (BTS) di Kota Ambon, Provinsi Maluku yang diproyeksi bisa rampung sebelum Idulfitri 2024.

"Ada 25 BTS yang lagi kita bangun di Ambon, dua diantaranya sudah on dan yang lainnya sementara penyelesaian. Jadi kalau teman-teman pulang ke Ambon, jaringannya sudah bisa dinikmati saat Idulfitri," ungkap Head of Circle of Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Indosat, Swandi Tjia kepada Bisnis, Selasa (19/3/2024).

Pembangunan BTS tersebut menjadi bagian dari progres pembangunan Indosat di wilayah timur, setelah sebelumnya di lokasi yang sama mereka telah memiliki 11 BTS yang telah beroperasi. Penambahan tower kali ini dimaksudkan untuk memperluas pasar agar keandalan jaringan Indosat di Maluku semakin kuat.

"Kita melihat potensi pasar di sana cukup potensial karena banyaknya pendatang di Ambon, juga banyak perusahaan besar. Dilihat dari sisi pembeliannya, jarang ada paket-paket harian yang dibeli masyarakat, banyaknya justru paket yang besar-besar. Artinya mereka punya kemampuan untuk beli," jelasnya.

Selain di Ambon, Swandi menambahkan pihaknya juga tengah melakukan penjajakan untuk menambah pembangunan BTS di Ternate, Maluku Utara. Bahkan pada kuartal II/2024, Indosat telah memiliki agenda pembangunan di Timika, Papua Tengah.

Semua BTS yang akan dibangun berupakan BTS 4G. Pihak Indosat sendiri belum memiliki rencana untuk menggencarkan penambahan jaringan 5G di wilayah ini mengingat kebutuhan masyarakat yang masih memerlukan kestabilan jaringan.

"Untuk 5G belum ya, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah jaringan yang penting stabil, bukan kecepatannya dulu. Itu yang saat ini kami pertahankan di Indosat," tutupnya.

