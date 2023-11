Perluas Campus Financial Ecosystem, BNI Gandeng Unhas Makassar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Bank Negara Indonesia Tbk. memperluas program Campus Financial Ecosystem dengan menggandeng Universitas Hasanuddin-Makassar dalam penyediaan layanan lengkap berbasis digital bagi ekosistem kelembagaan dan Perguruan Tinggi di Tanah Air.

Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal mengemukakan program tersebut melengkapi sejumlah kerjasama sebelumnya yang mencakup beberapa layanan transaksional keuangan bagi civitas akademika di Unhas.

"Kami berharap Campus Financial Ecosystem ini mampu program mendukung upaya Unhas menuju world class university yang terintegrasi dan berbasis digital dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Unhas efisien dan efektif," ujarnya dalam kick off Campus Financial Ecosystem di kampus Unhas Makassar, Kamis (9/11/2023).

Adapun dalam kick off itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi antara Rektor Universitas Hasanuddin Prof Jamaluddin Jompa, Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal.

Sebagai informasi, program tersebut akan mengintegrasikan sistem keuangan Unhas dan BNI melalui Cash Management System serta memberikan program fasilitas kredit tanpa agunan bagi pegawai dan dosen yang disebut sebagai BNI Fleksi,

Kemudian ada pula pembiayaan kredit BNI Fleksi pendidikan bagi mahasiswa S2 & S3 , penerbitan kartu kredit affinity, program magang bagi mahasiswa S1, Pengelolaan Program Pensiun Iuran pasti (PPIP) dan Dana Kompensasi Pasca kerja, Kartu multi Fungsi Mahasiswa (KTM), Program praktisi mengajar serta program dukungan bagi UMKM binaan serta solusi bagi Unit Bisnis Universitas.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama Campus Financial Ecosystem dengan Unhas Kami tentunya akan semakin proaktif memberikan solusi keuangan yang terintegrasi berbasis digital dan sesuai dengan kebutuhan segenap civitas akademika, dari mulai solusi keuangan bagi Kampus Unhas, dosen atau staff pengajar, staff pegawai, mahasiswa, bahkan lebih luas lagi, sampai dengan keluarga mahasiswa dan pelaku usaha di sekitar kampus Unhas,” pungkas Iqbal.

