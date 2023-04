Perluas Pasar, HokBen Buka Gerai Pertama di Sulawesi

Bisnis.com, MAKASSAR - Hokben meresmikan gerai pertama di Sulawesi dengan hadir di Mal Ratu Indah Makassar, Kamis (6/4/2023). Peresmian ini menjadi langkah perluasan jangkauan pasar di wilayah timur Indonesia, terutama di Sulawesi.

Regional Manager HokBen Iman Wahyudi mengatakan gerai ini menjadi yang ke-355 di Indonesia sekaligus menjadi kota ke-77 yang ditempati.

“Pembukaan gerai pertama di Sulawesi ini menjawab harapan dan kebutuhan pelanggan HokBen diluar Pulau Jawa, khususnya Sulawesi yang selama ini membeli HokBen saat datang ke Jakarta atau di kota besar lainnya. Harapan kami, kedepannya kami bisa memperluas layanan ke lebih banyak kota di wilayah ini,” ungkapnya, Kamis (6/4/2023).

Dia berharap pembukaan gerai ini juga bisa membantu penyerapan tenaga kerja di lokasi tersebut.

HokBen Mal Ratu Indah Makasar sendiri akan membuka layanan makan ditempat (dine in), makanan dibawa pulang (take away) dan pesan antar (delivery) serta order online melalui aplikasi yang akan menghadirkan menu menu khas HokBen.

Menu yang dimaksud antara lain Ekkado, Tori no Teba, Egg Chicken Roll, HokBen Fried Chicken, Ebi Furai, Kani Roll, Beef / Chicken Teriyaki dan Yakiniku atau Set Menu HokBen seperti Bento Special, Paket ABCD, Simple Set Teriyaki dan juga Ramen sebagai menu terbaru HokBen.

Imam menambahkan, HokBen juga berkolaborasi dengan Rebricks untuk mengolah sampah plastik mika bekas HokBen menjadi bahan bangunan roster yang kemudian di gunakan kembali sebagai bagian dari disain interior HokBen Mal Ratu Indah dengan satu roster menggunakan 10 plastik mika bekas HokBen.

Saat ini, ditambahkannya, sudah ada 20 gerai HokBen yang menggunakan eco-roster dan pihaknya sudah mengolah 17.380 plastik mika atau sekitar 150 kilogram sampah plastik mika.

“Kami yakin sebagian besar warga Sulawesi Selatan sudah mengenal HokBen dan sudah sangat menantikan kehadiran HokBen di kota ini," paparnya.

Lebih lanjut, Imam mengungkapkan jika pihaknya masih akan terus memperluas pasar terutama di Makassar. Dalam waktu dekat, dia mengatakan akan segera membuka cabang lagi di Mal Panakukkang Makassar.

Selain di Makassar, HokBen juga ditambahkannya akan membuka cabang lain di luar Sulawesi Selatan, namun untuk lokasi dan waktu peresmiannya akan ditentukan selanjutnya.

"Kita masih akan buka cabang lagi di sini, di Makassar kemungkinan besar di Mal Panakukkang, di luar Makassar juga rencananya akan buka juga. Tapi untuk waktunya kita masih rahasiakan," tutupnya.

