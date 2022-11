People & Process Director KALLA Menjadi Ketua PMSM Sulsel

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SULAWESI - KALLA jadi bagian penyelenggaraan musyawarah daerah Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Indonesia DPD Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Bikin-Bikin Creative Hub Nipah Park, pada 12 November 2022.

Kandidat calon terdiri dari berbagai tokoh dan praktisi, diantaranya, Disa Rizky Novianty selaku People & Proses Director KALLA, Adhi Surya Buana selaku Dosen dan Human Capital Consulting & Trainer, Fauziah Zulfitri selaku Founder and Director of Insight Sinergi Talenta, Musdalifah selaku Wiraswasta, Bustam selaku Dosen, Abdul Harris selaku Wiraswasta.

Dalam musyawarah tersebut, Disa Rizky Novianty selaku People & Proses Director KALLA terpilih menjadi Ketua PMSM Sulawesi Selatan periode 2022-2025 dengan berbagai visi, salah satunya adalah mengedepankan mental juara dalam peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bagi anak negeri untuk memajukan NKRI seutuhnya.

"Kita akan berupaya menjadikan PMSM sebagai wadah untuk saling sharing dan meningkatkan kompetensi anggotanya, sehingga praktisi HC di Sulawesi Selatan akan selalu update dengan perkembangan terbaru di dunia HC dan bisa menerapkan best case practise di organisasinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan," ungkapnya.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan acara HR Meet & Talk untuk meningkatkan wawasan para pengelola sumber daya manusia Indonesia yang mengangkat tema "The New Way of Attracting and Developing Our Talents" yang menghadirkan speaker berpengalaman, diantaranya, Pambudi Sunarsihanto selaku Dewan Pembina PMSM Indonesia & HR Director Bluebird Group, Dr. Syamsi Alang, MM selaku perwakilan dari Kadis Disnakertrans Provinsi SulSel, dan Heriyanto Agung Putra selaku Ketua Umum DPP PMSM Indonesia.

Rusli Manaf, selaku KALLA Learning Center Department Head sekaligus Ketua Panitia Seminar dan Musyawarah Daerah DPD PMSM Indonesia Sulawesi Selatan mengungkapkan adanya pergantian pengurus tahun ini sebagai wadah untuk membangun jejaring dan komunikasi dalam meningkatkan wawasan serta membangun program-program peningkatan kualitas SDM bersama pemerintah dan perusahaan-perusahaan anggota PMSM yang ada di SulSel khususnya.

"Terlibatnya Kalla Learning Center menunjukkan bahwa KALLA tidak hanya fokus terhadap pelatihan Internal tetapi juga untuk masyarakat, UMKM dan perusahaan swasta, agar dapat lebih berkontribusi untuk aktif bersama dan maju bersama," ujarnya.

Melalui PMSM setiap Human Capital (HC) berperan besar untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, sehingga proses ini bukan hanya untuk expert di HC, tetapi juga untuk memahami prinsip organisasi yang benar.

Pambudi Sunarsihanto selaku Dewan Pembina PMSM Indonesia & HR Director Bluebird Group menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasi standar kepengurusan organisasi yang sehat dengan prinsip keterbukaan dan kolaborasi antar sesama.

"Organisasi ini memiliki tujuan sangat mulia sehingga membutuhkan komitmen dari setiap anggotanya. Sebagai HR kita tidak hanya berfikir soal perusahaan kita, tetapi terkadang harus berfikir untuk negara dan provinsi kita demi kemajuan bersama," tambahnya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat menjadi perhatian bagi PMSM Indonesia, yang mana PMSM Indonesia merupakan asosisasi yang fokus terhadap pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang dihimpun dalam suatu organisasi sehingga tercipta satu organisasi profesi manajemen sumber daya manusia yang lebih kuat dan efektif.

PMSM Indonesia merupakan penggabungan yang disahkan pada Musyawarah Nasional antara dua organisasi yaitu Asosiasi Pengembangan Sumber Daya Manusia(APSDM) dan Asosiasi Manajemen Sumber Daya Manusia (AMSM). Sehingga diadakannya musyawarah daerah Sulsel untuk membentuk kepengurusan DPD yang mampu mendukung kedua asosiasi profesi tersebut.

Pelaksanaan musyawarah daerah PMSM dan HR Meet & Talk ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Kalla Group, Kalla Learning Center (KLC), Kalla Hospitality (Gastros), Insight Sinergy Talent, GML Performance Consulting, Bank Mandiri, Charun Phokpan, MarkPlus dan Yayasan Hadji Kalla.

