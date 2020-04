Ojek Motor Dilarang Bawa Penumpang Selama PSBB Makassar

Bisnis.com, MAKASSAR - Salah satu imbas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Makassar yang efektif berlaku hari ini, Jumat (24/4/2020) yakni hilangnya fitur antar penumpang dari aplikasi ojek daring Gojek dan Grab.



Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Makassar, Ismail Hajiali mengatakan penghapusan fitur itu sebagai bentuk dukungan penyedia aplikasi Gojek maupun Grab terhadap pelaksanaan PSBB di Kota Makassar.



"Sebelumnya Pemkot Makassar, melalui Dinas Perhubungan melayangkan surat permintaan dukungan oleh Gojek dan Grab terhadap pelaksanaan PSBB di Makassar dengan menonaktifkan sementara fitur untuk mengangkut orang atau penumpang untuk sepeda motor," ungkap Ismail, Jumat (24/4/2020).



Selain itu, dalam surat permohonan tersebut Pemkot Makassar juga meminta adanya pembatasan penumpang untuk jasa pengantaran penumpang dengan menggunakan mobil. Keputusan tersebut tentu akan berlaku selama dua pekan berjalannya PSBB di Makassar hingga 7 Mei 2020 mendatang.



Adapun fitur yang dihapus sementara itu, yakni fitur Go Ride pada Gojek dan Grab Bike pada Grab. Namun, untuk layanan selain transportasi roda dua atau motor, seperti Gocar dan Grab Car masih tersedia tetap tersedia. Demikian pula dengan layanan antar pesan makanan Go Food dan Grab Food, keduanya masih tetap beroperasi selama PSBB.



"Mudah-mudahan kita semua bisa disiplin menjalankan aturan selama PSBB demi memutus penyebaran virus Corona. Yang paling penting harapan kita semua bisa kembali normal sehingga tidak perlu lagi ada PSBB tahap kedua," ungkap Ismail.



Sebagai informasi, pada salah satu tampilan pada aplikasi Gojek misalnya tertera bahwa layanan Go Ride mulai 24 April 2020 untuk sementara waktu tidak beroperasi di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.



Chief Corporate Affairs Gojek, Nila Marita dalam keterangan tertulisnya menyatakan pihaknya menghormati dan mematuhi keputusan Wali Kota Makassar terkait penerapan PSBB yang diberlakukan di Makassar mulai 24 April sampai dengan 7 Mei 2020. Manajemen Gojek berharap langkah tersebut dapat mencegah penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19.



"Sejalan dengan penerapan PSBB tersebut, maka layanan transportasi roda dua kami, GoRide untuk sementara tidak tersedia di Makassar selama penerapan PSBB pada 24 April sampai dengan 7 Mei 2020. Sementara, layanan GoCar dan GoBluebird yang merupakan layanan transportasi roda empat tetap tersedia dengan maksimal jumlah penumpang 2 orang per unit kendaraan selama penerapan PSBB," jelas Nila.



Pihaknya juga mengingatkan agar penumpang GoCar dan GoBlueBird tetap menjalankan aturan sesuai SOP dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona yakni menggunakan masker selama perjalanan dan mengikuti panduan keamanan selama perjalanan yang diinformasikan lewat aplikasi.



Menurut Nila, menjaga keamanan dan keselamatan mitra dan pengguna adalah prioritas utama. Sejauh ini Gojek juga telah dan terus menyediakan paket kesehatan termasuk masker, hand sanitizer dan vitamin kepada ratusan ribu mitra driverdi berbagai kota di Indonesia. Secara intensif manajemen Gojek juga melakukan sosialisasi untuk memastikan mitra mematuhi panduan kesehatan dan keamanan bersama.



"Layanan pesan antar makanan GoFood, layanan telemedik dan pengantaran obat GoMed, serta layanan pengantaran barang GoSend, GoShop dan GoBox tetap beroperasi seperti biasa," jelas Nila.



Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur GoShop untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Yang mana pembelanjaan akan dilakukan di Pasar Mitra Tani Makassar dan PD Pasar Makassar Raya. Demi keamanan, masyarakat dapat menggunakan layanan ini tanpa kontak fisik secara langsung atau contactless delivery.



"Intinya, Gojek siap menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Makassar selama periode PSBB," kata Nila.

