Mobil China Jetour Ekspansi ke Makassar, Targetkan Buka 12 Dealer dalam Dua Bulan

Bisnis.com, MAKASSAR - Produsen otomotif asal China Jetour meresmikan dealer di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (16/6/2025), usai diler perdana diresmikan di Jakarta pada akhir 2024 lalu.

Pembukaan dealer ini menjadi rangkaian ekspansi mereka di Indonesia, di mana dalam dua bulan ke depan rencananya akan ada 12 dealer baru lagi yang dioperasikan.

President Director Jetour Inovasi Makassar Rocky Yahya mengatakan dealer seluas 1.500 meter persegi ini memberikan fasilitas 4S yakni sales, service, spare parts, dan survey. Tidak hanya menyediakan layanan penjualan mobil baru, tetapi juga layanan purna jual yang komprehensif.

Dua produk yang dihadirkan adalah Dashing dan X70 Plus yang masuk segmen sport utility vehicle (SUV).

Jetour Dashing dibekali mesin 1.500 cc dengan tenaga hingga 156 horse power serta torsi maksimal 230 Nm. Harga on the road (OTR) Makassar Rp363,8 juta untuk Dashing Journey dan untuk Dashing Inspira Rp394,8 juta.

Sedangkan Jetour X70 Plus memiliki mesin 1.500 cc dengan tenaga sebesar 197 horse power serta torsi maksimal 290 nm. Harga OTR Makassar X70 Plus Rp374,8 juta dan X70 Plus Inspira Rp404,8 juta.

Rocky menjelaskan, Makassar dipilih menjadi salah satu kota sasaran awal peresmian karena merupakan hub wilayah Indonesia Timur, yang sekaligus bisa menjadi lokasi untuk menjangkau daerah lain di wilayah timur.

Pertumbuhan penjualan otomotif di kota ini juga dinilai cukup baik, sehingga Jetour berharap bisa mendapatkan market yang baik pula di Makassar, utamanya para pelanggan segmen SUV.

"Untuk di masa awal kehadiran kita di Makassar, kita akan fokus pada brand awareness terlebih dahulu karena produk ini baru masuk tahun lalu di Indonesia. Dua produk SUV yang kita hadirkan saat ini diharapkan bisa membuat semua pelanggan SUV memilih produk kita," ungkap Rocky melalui konferensi pers di Makassar, Senin (16/6/2025).

Sales & Network Director PT Jetour Motor Indonesia Michael Budiharja mengungkapkan, setelah Makassar, pihaknya telah menyiapkan 12 dealer di Indonesia yang akan segera diresmikan. Targetnya semua dealer tersebut bisa dioperasikan dalam dua bulan ke depan.

Dealer-dealer tersebut, dikatakannya, terletak di beberapa kota utama, seperti Medan, Pekanbaru, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

"Makassar ini menjadi yang kedua setelah kita resmikan di Jakarta beberapa waktu lalu. Selanjutnya kita akan kebut untuk operasikan 12 dealer dalam dua bulan ini," tutur Michael.