UMKM Rumah BUMN Majene dan Muna Barat Binaan PLN Siap Go Internasional

Bisnis.com, MAKASSAR – Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 yang ke-39 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan. Acara ini berlangsung pada 9 hingga 12 Oktober 2024 dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Pameran ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti para menteri kabinet, pimpinan DPD, duta besar negara sahabat, serta para pelaku bisnis nasional dan internasional.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) turut berpartisipasi dalam TEI 2024 dengan memfasilitasi dua UMKM binaannya melalui Rumah BUMN Majene dan Muna Barat. Kedua UMKM tersebut, PT Litani Abadi Nusantara yang bergerak di bidang ekspor komoditas pertanian seperti coco fiber dan coco peat, serta PT SIFI Group Indonesia, produsen briket kelapa berkualitas tinggi, siap bersaing di pasar internasional.

Mengusung tema "Build Strong Connection with The Best of Indonesia," TEI 2024 menekankan pentingnya memperkuat koneksi bisnis global melalui produk unggulan Indonesia. Pameran ini menjadi platform strategis bagi transaksi business-to-business (B2B) yang bertujuan memperluas pasar ekspor dan memperkenalkan produk serta layanan berkualitas tinggi dari berbagai sektor industri.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Budiono, menyatakan kebanggaannya dapat memperkenalkan dua UMKM binaan PLN di kancah internasional. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen PLN dalam mendukung pengembangan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.

"Kami sangat bangga dapat menghadirkan dua UMKM binaan kami di ajang bergengsi Trade Expo Indonesia 2024. Partisipasi ini merupakan bukti nyata komitmen PLN dalam mendukung pengembangan UMKM lokal untuk bersaing di pasar global. Melalui program binaan kami, kedua UMKM ini tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga siap memenuhi standar kualitas internasional. Kami berharap partisipasi ini membuka peluang pasar yang lebih luas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," ujar Budiono.

Manager Pengelolaan UMK PT PLN (Persero), Moh. Kukuh Amukti, turut hadir di TEI 2024 untuk mendukung para pelaku UMKM binaan PLN. Ia menyampaikan apresiasi atas keterlibatan UMKM dalam pameran ini, sekaligus mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperkuat strategi pemasaran agar mampu bersaing di pasar internasional.

“Saya sangat mengapresiasi keterlibatan UMKM dalam pameran ini. Semoga ini menjadi motivasi bagi para pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka dan memperkuat strategi pemasaran agar menarik perhatian pasar internasional,” ujar Kukuh Amukti.

Adelia Dwi Puspita, Founder PT Litani Abadi Nusantara, mengungkapkan rasa terima kasih kepada PLN dan Rumah BUMN Majene atas kesempatan berpartisipasi di pameran ini. Melalui TEI 2024, PT Litani Abadi Nusantara berkesempatan bertemu dengan sejumlah pembeli potensial dari berbagai negara.

“Kami sangat berterima kasih kepada Rumah BUMN Majene dan PLN atas dukungan yang diberikan sehingga kami bisa berkembang sampai sejauh ini. Di TEI 2024, kami bertemu dengan beberapa calon buyer, termasuk dari Korea dan Eropa. Beberapa di antaranya sudah memberikan lampu hijau untuk bekerjasama,” ujar Adelia.

PT Litani Abadi Nusantara sebelumnya telah berhasil mengekspor coco peat ke Korea, Malaysia, dan China. Pada tahun sebelumnya, TEI juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan ekspor perusahaan ini sebesar 110 ton ke China.

Sejalan dengan itu, President Commissioner PT SIFI Group Indonesia, Fahrul S.P., juga menyampaikan apresiasinya kepada Rumah BUMN Muna Barat dan PLN atas kesempatan mengikuti TEI 2024. Meskipun baru terjun ke dunia ekspor, PT SIFI telah mengirimkan sampel produk ke Yordania dan berharap dapat menjalin kerjasama lebih lanjut dengan beberapa pembeli potensial dari luar negeri.

“Terima kasih kepada Rumah BUMN Muna Barat dan PLN atas kesempatan berharga ini. Kami memanfaatkannya untuk memperkenalkan produk briket kelapa kami kepada pembeli internasional,” ujar Fahrul.