Harga Cabai Merah Keriting di Sigi Mulai Turun

Bisnis.com, SIGI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat mencatat komoditi berupa cabai merah keriting mengalami penurunan harga di daerah itu selama beberapa pekan terakhir.



Adapun komoditi yang mengalami penurunan harga yaitu cabai merah keriting menjadi Rp34.000 per kilogram dari sebelumnya Rp42.000 per kilogram.



"Kenaikan cabai merah keriting disebabkan karena pasokan berkurang sehingga menyebabkan naiknya harga pada tingkat pengepul," kata Kepala Disperindag Sigi Agus Munandar, Senin (15/7/2024).

Selama beberapa pekan terakhir cabai merah keriting terus mengalami penurunan harga di Kabupaten Sigi.



"Pekan keempat bulan Juni dari Rp80 ribu per kilogram menjadi Rp62 ribu per kilogram, selanjutnya pekan pertama bulan Juli dari Rp62 ribu menjadi Rp42 ribu per kilogram," ujarnya.



Ia mengatakan untuk komoditi mengalami penurunan harga seperti daging ayam ras dari Rp35 ribu per ekor menjadi Rp34.500 ribu per ekor dan Tomat menjadi Rp13 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp15 ribu per kilogram.



"Kedua komoditi di atas mengalami penurunan harga disebabkan oleh turunnya harga di tingkat pengepul yang berangsur mendekati harga normal," ucapnya.



Hingga saat ini untuk ketersediaan komoditi lainnya masih stabil.



"Untuk harga dan ketersediaan stok komoditi lainnya di Kabupaten Sigi stabil dan lancar," sebutnya.



Sebelumnya diketahui untuk harga beras di Kabupaten Sigi cenderung stabil yaitu Cinta Nur sebesar Rp16 ribu per kilogram, Beras Kepala Rp13.500 per kilogram, Santana Rp13.500 per kilogram dan SPHP Rp12.500 per kilogram.