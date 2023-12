Hyundai Tebar Promo Kebut Penjualan di Makassar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengebut penjualan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelang akhir tahun 2023. Berbagai promo diluncurkan demi mendongkrak pemasukan sebelum memasuki tahun baru.

Head of Public Relations PT Hyundai Motors Indonesia Uria Simanjuntak mengatakan ada penawaran bertajuk Super Ringan dari Hyundai Finance, antara lain bunga mulai dari 0%, bebas angsuran hingga lima bulan, serta paket cuti cicilan tenor satu tahun.

Selanjutnya ditawarkan juga cicilan ringan mulai dari Rp2,5 juta perbulan untuk tenor tiga tahun dan DP ringan mulai dari Rp25 juta.

"Menjelang akhir tahun banyak orang yang mulai menyusun resolusi atau tujuan baru seperti memiliki kendaraan impian karena menjadi teman mobilitas yang terpercaya dalam setiap perjalanan. Oleh karena itu kami menghadirkan berbagai lini kendaraan yang dapat menjadi pilihan bagi konsumen, terutama di Makassar," paparnya, Sabtu (16/12/2023).

Selain promo tersebut, Hyundai juga menghadirkan pilihan pembelian khusus untuk pembelian New Palisade, berupa bunga 0% hingga dua tahun dan paket cuti cicilan tenor satu tahun.

"Bagi yang menginginkan berkendara yang mewah dan nyaman, New Palisade juga kami siapkan promonya. Apalagi sejak hadir pada tahun 2022 lalu, mobil ini mendapat sambutan positif berkat berbagai teknologinya," tambahnya.

Hyundai juga merilis harga mobilnya on the road Makassar, khusus untuk Stargazer X, Creta, dan New Palisade. Berikut rinciannya:

Hyundai STARGAZER X (On The Road Makassar):

1. STARGAZER X Style: Rp328.600.000,-

2. STARGAZER X Prime: Rp338.700.000,-.

Hyundai CRETA (On The Road Makassar):

1. CRETA Active 6-speed MT: Rp 298.300.000,-

2. CRETA Trend 6-speed MT: Rp 320.000.000,-

3. CRETA Trend IVT: Rp 340.500.000,-

4. CRETA Style IVT: Rp 383.000.000,-

5. CRETA Prime IVT: Rp 414.300.000,-

5. CRETA Prime IVT Two Tone Roof: Rp 417.300.000,-

New PALISADE (On The Road Makassar):

1. PALISADE Prime: Rp 877.500.000,-

2. PALISADE Signature: Rp 1.014.500.000,-

3. PALISADE Signature AWD: Rp 1.149.500.000,-

