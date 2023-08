Pertamina Dukung Perayaan Eight Festival (F8) Makassar

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi turut serta mensukseskan penyelenggaraan event Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8) di Kota Makassar

Bisnis.com, MAKASSAR - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi turut serta mensukseskan penyelenggaraan event Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8) di Kota Makassar yang berlangsung pada 23-27 Agustus.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mendukung penuh kegiatan tersebut dengan memastikan ketersediaan BBM dan LPG aman. Diketahui event F8 yang diselenggarakan di sepanjang Anjungan Losari dibagi menjadi empat zona. Di mana zona tiga di Anjungan Pantai Losari menjadi area panggung utama.

F8 merupakan event tahunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar untuk mengakomodir seluruh generasi, sub sector kreatif yaitu Fashion, Fiction Writer, Film, Flora Fauna, Food, Folks, Fusion Music, and Fine Art, yang menyusung tema “The Next Gen Treasure”.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw menyampaikan bahwa untuk ketersediaan BBM untuk wilayah Sulawesi Selatan Aman.

“Dalam rangka Penyelenggaraan event Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8) ini kami menjamin ketersediaan BBM aman untuk wilayah Sulawesi untuk Gasoline dengan stok Pertalite 62 kilo liter, Pertamax 18,7 kilo liter, Pertamax Turbo 7 kilo liter, dan untuk Gasoil seperti Solar 48,8 kilo liter, Dexlite 25 kilo liter, Pertamina Dex 1,2 kilo liter untuk coverage days selama 33 hari, serta Avtur untuk bahan bakar penerbangan sebanyak 9,8 kilo liter dengan coverage days selama 11 hari” ujarnya.

“Sebagai antisipasi prediksi peningkatan penggunaan LPG kami telah menambah pasokan LPG 3 Kg dengan memberikan tambahan alokasi fakultatif di 24 kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 272.280 Tabung selama Bulan Agustus ini” tambahnya.

Dalam kegiatan ini, selain mendukung kebutuhan BBM dan LPG, Pertamina juga menyiapkan sarana dan prasarana lebih optimal lagi khususnya di Integrated Terminal Makassar yang berada di kota Makassar agar siap siaga dalam mensuplai kebutuhan BBM serta LPG di wilayah Sulawesi Selatan.

Selain itu juga, untuk mengantisipasi tingkat kunjungan dari berbagai daerah, kami selalu siap sedia menjaga ketahanan stok di SPBU untuk ketersediaan BBM serta kenyamanan pengisian BBM di SPBU yang berada di wilayah lokasi sekitar acara” tutup Fahrougi.

Apabila masyarakat membutuhkan informasi mengenai produk atau layanan lainnya dapat menghubungi ke Pertamina Call Center 135.

