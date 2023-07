Kalla Toyota Catat Penjualan 10.500 Mobil di Semester I/2023, Naik 5 Persen

Bisnis.com, MAKASSAR - Kalla Toyota mencatatkan penjualan mobil mencapai 10.500 unit di area pemasarannya yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah pada Semester I/2023. Angka tersebut tumbuh 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan pada paruh pertama tahun ini didominasi oleh Rush sebesar 23 persen dari total penjualan keseluruhan. Kemudian ada Calya sebesar 17 persen dan Avanza 15 persen.

Marketing General Manager Kalla Toyota Suliadin mengatakan, berdasar capaian tersebut, Kalla Toyota telah menjual setidaknya 48 persen dari target mereka sepanjang 2023 yang mencapai 22.000 unit.

Sementara pada paruh kedua ini, demi memenuhi target, ada beberapa strategi yang akan diterapkan. Mulai dari memperbanyak activity program, menerapkan DP rendah, menggencarkan strategi B2B customer, hingga memperluas jangkauan public display.

"Kita optimis di semester II/2023 bisa mencapai target. Apalagi mendekati musim pemilu mulai tahun ini, kita harapkan penjualan bisa semakin besar," ungkapnya di Makassar, Selasa (18/7/2023).

Pada Juli 2023 ini, untuk mendongkrak penjualan, Kalla Toyota kembali menggelar public display dengan tema Ocean Dream by Kalla Toyota. Ada promo spesial DP Rp14 juta-an dan angsuran mulai Rp2 juta-an. Selain itu, bagi pelanggan yang ingin melakukan test drive, Kalla Toyota menyediakan tiga unit test drive yakni Toyota All New Agya, Innova Zenix dan Yaris Cross.

"Toyota senantiasa memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk memiliki kendaraan melalui proses kredit, dengan program angsuran ringan mulai Rp2 Juta-an, melalui program Paket Deal Cermat yang berlaku untuk model Agya, Calya, Veloz, Avanza, Raize, Rush," papar West Region General Manager Kalla Toyota Andyka Susanto.

Selain itu, pada kesempatan ini, mobil bekas berkualitas dari Toyota Trust juga ditampilkan. Pelanggan yang ingin menukarkan unit kendaraan lama all brand dengan Toyota baru, bisa menggunakan subsidi hingga Rp5 juta melalui Toyota Trust.

