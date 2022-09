Harpelnas 2022, Jajaran Direksi KALLA Turun Langsung Bertemu Pelanggan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MAKASSAR – KALLA turut merayakan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang jatuh pada 4 September 2022. Beragam kegiatan yang digelar, seperti Chief Sub Bisnis Unit (SBU) Menyapa Pelanggan, Board of Director (BoD) Greets Insan Kalla, Reels Competition hingga Twibbon Campaign.

Dalam Harpelnas kali ini, KALLA mengangkat tema "Senyum Pelanggan KALLA". Selama 5-6 September 2022, direksi turun langsung mengunjungi beberapa instansi yang pelanggan setia KALLA. Instansi yang dikunjungi, diantaranya PT Pelindo IV Makassar, Bank ICBC Indonesia – Makassar Branch dan Phinisi Hills.

"Kami ingin merayakan Harpelnas dengan cara yang berbeda. Salah satunya dengan mengajak para chief untuk bertemu langsung dengan relasi yang menjadi pelanggan kita selama ini. Lalu, secara bersama, kami mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan appreciation gift kepada pelanggan yang sudah setia menggunakan produk-produk KALLA," ungkap Hariyadi Kaimuddin, Marketing & Business Development Director KALLA.

Selain kegiatan eksternal, KALLA juga menggelar berbagai kegiatan internal melalui BoD Greets Insan Kalla. Pada agenda ini, direksi berbincang-bincang dengan karyawan sekaligus mendengar pesan dan kesan mereka selama bekerja di KALLA dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada customer.

Untuk menambah kemeriahan Harpelnas 2022, KALLA menggelar Instagram Reels Competition untuk karyawan yang bekerja sebagai frontliners, seperti kasir, receptionist, security, sales agent, service advisor, customer relation dan lainnya. Durasi videonya 30-60 detik yang diunggah serentak 5 September 2022 dengan hashtag #senyumpelanggankalla #apresiasipelanggan #harpelnas2022.

Dengan ketentuan yang sama, ada pula Twibbon Campaign dengan caption semenarik mungkin. Masing-masing pemenang 3 reels dan 3 twibbon terbaik akan diumumkan pada instagram @kalla.way.

Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai KALLA, masyarakat dapat berkunjung ke web kalla.co.id, Instagram @KallaGroup, Facebook Fanpage di Kalla Group, Twitter di @KallaGroup_ID, dan Youtube Channel di Kalla Group. Atau dapat menghubungi hotline Kalla Care di nomor Whatsapp 0811 4414 030 dan nomor 0411 300 0103.

