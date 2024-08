Summarecon Mutiara Makassar Gandeng Delapan Bank untuk Permudah KPR

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menyusul peluncuran klaster hunian eksklusif terbaru bergaya Jepang The Morizen, Summarecon Mutiara Makassar (SMM) bekerja sama dengan sejumlah bank ternama guna mempermudah pembiayaan pembelian hunian.

Kerja sama dilakukan dengan 8 bank, yaitu: Bank Mandiri, Bank Danamon, BTN, Panin Bank, Bank Permata, Bank INA (Salim Group), dan BCA.

Kerja sama dengan bank untuk pembiayaan pembelian The Morizen dilakukan oleh PT Sinergi Mentari Fajar, yakni perusahaan proyek hasil kerja sama Summarecon Mutiara Makassar dengan PT Sumitomo Forestry Indonesia (anak usaha Sumitomo Forestry Co Ltd.).

Kerja sama fasilitas pembiayaan yang dimaksud mencakup Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) hingga pembiayaan Cicilan Uang Muka (DP).

Indra W. Antono selaku Executive Director Summarecon Mutiara Makassar mengatakan, “Kerja sama KPR dengan delapan bank ternama ini untuk menambah pilihan dan mempermudah pembiayaan para konsumen terhadap pembelian unit The Morizen."

'Banyak benefit yang didapat, seperti keringanan pembelian hunian The Morizen dengan bunga bersaing. Kami berharap fasilitas pembiayaan ini bisa membuat para konsumen nyaman dengan opsi pilihan pembayaran yang diinginkan.”

Selain itu, Indra menambahkan, masih dalam momentum perayaan Hari Kemerdekaan, Summarecon Mutiara Makassar juga memberikan “Promo Merdeka SMM”.

Bagi konsumen yang melakukan transaksi di bulan Agustus 2024. Setiap pembelian unit di bulan Agustus akan mendapatkan voucher elektronik senilai Rp 17 juta, cashback biaya KPR 0,8% dan diskon uang tanda jadi senilai Rp 4,5 juta. Promo berlaku hingga 31 Agustus 2024.

The Morizen merupakan sebuah klaster hunian eksklusif terbaru bergaya Jepang yang ramah lingkungan dengan menekankan pada penghematan energi dan konsumsi air serta bahan material ramah lingkungan di Makassar.

Summarecon Mutiara Makassar meluncurkan hunian yang didesain oleh arsitek ternama dari Jepang, Takahiro Fuwa ini pada akhir Mei 2024 lalu. Hunian eksklusif ini hadir dengan 4 pilihan tipe hunian, yakni tipe Nara (12x20), tipe Keyaki (10x20), tipe Hiiragi (10x18), dan tipe Yanagi (8x18). Tiap unit hunian dilengkapi smart door lock dan fitur smart home technology lainnya.

Keunggulan dari desain The Morizen hadir dengan ruang terbuka di setiap bagian tata ruang. Seperti menyajikan Foyer di dekat pintu masuk yang terdiri dari ruang yang terhubung dengan ruang tamu dan ruang makan.

Hadirnya Living Room dengan ceiling 7 meter berkonsep atrium vertikal juga akan memberikan sudut pemandangan alam yang lebih indah dan hidup lewat sentuhan dinding kaca di sekitarnya. Hunian ini menghadirkan ruang 2 lantai dengan langit-langit terbuka.

Terdapat juga backyard yang dapat digunakan sebagai area Alfresco Dining dan outdoor mini pool, serta opsi untuk menata ruang entertainment dan rooftop garden di lantai atas.

Toyosada Shima, selaku Direktur PT Sumitomo Forestry Indonesia mengatakan, “Dari sisi kawasan, balutan ramah lingkungan The Morizen juga tersaji lewat ruang terbuka hijau mulai dari pintu gerbang masuk hingga di sekeliling klaster. Hal ini membuat pengalaman tinggal di rumah yang tidak terpisahkan dari alam sesuai konsep desain tradisional dari Jepang, Shakkei. Konsep ini dapat dilihat dari desain lanskap yang menggabungkan bagian taman dengan alam sebagai objek latar belakang, sehingga ada kesan seimbang antara rumah dan alam.”

Belum lama ini, The Morizen juga meraih penghargaan dari ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards 2024 . The Morizen meraih Gold Trophy untuk kategori Best High End Housing Development (Greater Indonesia) dan Best Nature Integrated Development.

Penghargaan juga diberikan kepada Summarecon Mutiara Makassar yang meraih Silver Trophy untuk kategori Best Township for Masterplan Design dan Best Eco Friendly Housing Development.

Sebagai bagian dari kawasan Summarecon Mutiara Makassar, klaster The Morizen juga memiliki berbagai keunggulan karena memiliki akses mudah melalui Exit tol Ir. Sutami KM 8, lokasinya dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dari tengah Kota Makassar.

Keunggulan lainnya juga dekat dengan area kuliner Rainbow Food Centre, Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Mutiara Makassar, Kawasan Komersial Graha Boulevard, serta beberapa fasilitas yang akan segera hadir yaitu pusat perbelanjaan Summarecon Mall Makassar, area multifungsi De Festive, hingga Summarecon Makassar Convention Centre.