Kalla Group Jual Beton di IKN, Kapasitas Pabrik Diklaim Mumpuni

Bisnis.com, MAKASSAR — Kalla Group melalui anak usahnya Kalla Beton melakukan ekspansi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan mulai memasarkan beberapa komoditas beton, seperti ready mix, precast, bata ringan hingga mortar instan.

Kapasitas pabrik beton milik mereka yang mulai beroperasi pada awal tahun ini di Kabupaten Penajam Paser Utara pun diklaim mumpuni dengan produksi sebesar 50 meter kubik per jam.

Sales & Marketing Manager Kalla Beton, Syatir mengatakan sejauh ini pihaknya bahkan tengah berkontribusi dalam berbagai proyek di IKN, seperti pembangunan jalan, rusun ASN, beragam gedung hingga terminal bandara.

"Sekarang di IKN pembangunan lagi gencar dilaksanakan karena targetnya selesai Agustus. Jadi permintaan lagi banyak. Di IKN kita sudah bangun batching plan untuk ready mix serta menyediakan produk bata ringan dan mortar instan. Selain itu, ada juga permintaan precast yang mereka butuhkan, kita support juga," ungkap Syatir melalui keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Dia menambahkan pihaknya memang tengah gencar melakukan perluasan pasar di berbagai wilayah. Sebelumnya, Kalla Beton telah meluncurkan produk bata ringan dan mortar instan di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Juni 2024.

Sehingga area operasional saat ini sudah tersebar di Makassar, Gowa, Kendari, Kolaka, Gorontalo, Palu, Morowali, Bekasi dan IKN. "Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kami akan terus melakukan ekspansi di berbagai wilayah, khususnya di Sulawesi. Apalagi penjualan tiap tahun mengalami peningkatan. Untuk itu, kita juga selalu siap untuk meningkatkan kapasitas produksi," ungkapnya.

Saat ini Kalla Beton memiliki rata-rata produksi ready mix 60 kubik per jam pada seluruh area. Kemudian, produksi bata ringan yang berada di Jl KIMA 17 Kota Makassar sebanyak 8.500 kubik per bulan. Sedangkan mortar instan sebanyak 30.000 sak per bulan.