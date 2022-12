Belum 1 Minggu Argentina Juara Piala Dunia, Muhammad Messi Lahir di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Ada-ada saja kelakuan penggemar sepak bola di Indonesia. Kali ini cerita datang dari fans Argentina dan Lionel Messi.

Messi baru saja mencetak sejarah untuk Argentina. La Pulga membawa kembali Piala Dunia yang sudah 36 tahun tidak dimiliki La Albiceleste.

Pencapaian ini juga bisa dikatakan mengakhiri perjalanan Messi dalam karier sepak bolanya dengan sangat manis.

Jutaan pecinta Argentina merayakan kemenangan sang GOAT tersebut dengan penuh suka cita.

Ada banyak pesta yang dihelat oleh penggemar untuk merayakan kemenangan tim favorit mereka.

Namun, hal berbeda datang dari sebuah keluarga di di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan.

Sebagai penggemar setia Argentina, keluarga ini menamai anggota kecil mereka yang baru lahir dengan nama Muhammad Messi.

Sudah jelas dari mana inspirasi nama tersebut yakni sang megabintang, the only one GOAT, Lionel Messi.

Menariknya, tidak hanya si suami istri, namun orang tua mereka juga merupakan pendukung La Albiceleste.

Dari gambar yang viral di media sosial, seluruh rumah mereka dihias dengan atribut berbau Argentina.

Bahkan, cat tembok rumag keluarga ini bernuansa biru dan putih khas negara tempat kelahiran banyak sepak bola ngetop dunia tersebut.

