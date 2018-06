Hyundai Pasok 530 Mobil Resmi Piala Dunia FIFA 2018, Ini Model-modelnya

Bisnis.com, SEOUL - Hyundai Motor telah menyediakan 530 kendaraan untuk membantu jalannya Piala Dunia FIFA 2018 Rusia. Mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut pemain, wasit, pejabat, dan VIP selama turnamen. Apa saja model mobilnya?

Komitmen dukungan Hyundai itu ditandai dengan serah terima kendaraan di Stadion Luzhniki di Moskow, Kamis (31/5/208). Piala Dunia FIFA akan dimulai pada 14 Juni 2018, dengan 32 tim nasional yang akan bersaing masuk ke babak final di di Moskow pada 15 Juli.

Transportasi adalah bagian penting dari pengorganisasian dan menjalankan acara berskala global ini. Sebagai Mitra Otomotif Resmi untuk FIFA, Hyundai Motor telah menyediakan armada kendaraan sebanyak 530 unit, termasuk model Santa Fe, Tucson, dan H-1 (Starex) untuk mengangkut tim sepak bola nasional, wasit, pejabat, dan delegasi selama turnamen internasional.

"Kami bangga untuk kembali bermitra dengan FIFA untuk Piala Dunia FIFA 2018, turnamen olahraga internasional terbesar di dunia," kata Minsoo Kim, Wakil Presiden Divisi Pemasaran Hyundai Motor.

Dia mengatakan bahwa, “Transportasi adalah elemen logistik penting pada suatu peristiwa skala ini. Sebagai sponsor Resmi Resmi FIFA World Cup, kami berkomitmen untuk membantu penyelenggara acara dengan cara yang simpel, seperti halnya kami berkomitmen merawat pelanggan kami dengan memastikan pengalaman kepemilikan Hyundai yang istimewa dan berharga di seluruh dunia.”

Hyundai Motor telah menjadi Mitra Resmi Piala Dunia sejak 1999. "Kami berterima kasih atas dukungannya menyediakan armada berkualitas untuk membantu Piala Dunia FIFA tahun ini di Rusia,” kata Jean-François Pathy, Direktur Layanan Pemasaran FIFA.

Menurutnya, Hyundai Motor memegang peranan penting dalam kesuksesan operasional acara Piala Dunia. Kendaraan Hyundai akan memastikan kelancaran acara tersebut, untuk mengangkut pemain, media dan pejabat di seluruh turnamen.

"Baik FIFA dan Hyundai Motor berbagi semangat untuk sepakbola dan kami siap untuk menghadirkan kegembiraan dari permainan yang indah untuk para penggemar di seluruh dunia.”

Hyundai Motor juga meluncurkan bis timnas 2018 FIFA World Cup dengan slogan tim. Sebagai bagian dari kompetisi internasional, masing-masing slogan dipilih dari sekitar 160.000 karya dari penggemar di seluruh dunia.

Entri tersebut menerima lebih dari 3,45 juta suara dari penggemar sepak bola global melalui program Be There with Hyundai. Menjadi pengalaman sekali seumur hidup, 32 pemenang entri slogan akan menonton pertandingan tim nasional mereka secara langsung, dan pengalaman naik konvoi bus tim nasional pada hari pertandingan.

Selain menyediakan armada kendaraan, Hyundai Motor juga menjadi tuan rumah sejumlah inisiatif keterlibatan penggemar di seluruh turnamen.

Untuk mendorong penggemar sepak bola global menikmati Piala Dunia FIFA, Hyundai akan berkolaborasi dengan FIFA untuk memberikan 'Piala Dunia FIFA Prediktor, prediksi skor pertandingan untuk setiap pertandingan turnamen, dan "Hyundai Goal of the Tournament", program gol terbaik Piala Dunia FIFA.

Perusahaan juga akan mengundang pelanggan global, yang memenangkan tiket Piala Dunia FIFA dari Fortune Drive to Russia, sebuah acara uji coba global yang diadakan di lebih dari 50 negara ke Rusia.

Ada juga kompetisi yang menarik di seluruh acara yang dapat dimasuki penggemar untuk memenangkan hadiah luar biasa, seperti ‘Stadion Hyundai Cheering Stadium by Fans’.