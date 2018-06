Prediksi Skor Persija Vs Persebaya, Preview, Susunan Pemain, Hasil Head to Head

Bisnis.com, JAKARTA - Persija menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-12 GO-JEK Liga 1 2018 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (3/6/2018).

Macan Kemayoran yang berstatus kandang harus menjadi musafir karena Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang biasa digunakan sedang dalam proses renovasi.



Meski begitu, Persija dipastikan bakal bermain habis-habisan. Mereka ingin mengembalikan kepercayaan diri usai pada pekan sebelumnya dikalahkan oleh Barito Putera dengan skor 2-0.



Raihan tiga angka dari Persebaya amat penting bagi Persija. Karena skuat asuhan Stefano Cugurra Teco saat ini terperosok ke urutan 12 klasemen sementara dengan raihan 13 poin.



"Kami fokus ke pertandingan depan mengingat Persebaya tim yang kuat. Kami sudah siapkan tenaga dan fokus lawan Persebaya,” ujar Teco.



Sayangnya, Persija dipastikan bakal kehilangan dua pemain andalan, Riko Simanjuntak dan Rezaldi Hehanusa. Keduanya dipanggil ke tim nasional Indonesia U-23 yang bersiap uji coba dengan Thailand. Hal itu masih ditambah dengan skors terhadap Marko Simic.



Kondisi yang dialami Persija tak lantas membuat pelatih Persebaya, Angel Alfredo Vera tenang. Dia menilai Macan Kemayoran punya banyak pemain berkualitas bagus dan bisa menyulitkan anak asuhnya.



"Semua pemain Persija patut diwaspadai. Semuanya bisa membahayakan. Kalau tidak diantisipasi, kami bisa kesulitan," tutur pelatih asal Argentina itu.



Persebaya mendapat angin segar jelang menghadapi Persija. Karena, David Da Silva kemungkinan sudah bisa diandalkan di lini depan, setelah di pekan sebelumnya melawan Persipura Jayapura harus absen.



Prediksi Susunan Pemain Persija Vs Persebaya:



Persija (4-3-3)

Daryono;

Valentino Telaubun, Maman Abudrahman, Jaimerson Xavier, Marko Kabiay;

Sandi Darma Sute, Ramdani Lestaluhu, Rohit Chand;

Novri Setiawan, Bambang Pamungkas, Addison Alves

Pelatih: Stefano Cugurra

Cadangan: Rizky Darmawan, Vava Mario Yagalo, Fitra Ridwan, Asri Akbar, Nugroho Fatchur Rohman, Frengki Kogoya, Rudi Widodo



Persebaya (4-3-3)

Miswar Saputra;

Abu Rizal Maulana, Fandry Imbiri, Mokhamad Syaifuddin, Ruben Sanadi;

Rendi Irwan, Sidik Saimima, Robertino Pugliara;

Irfan Jaya, David Da Silva, Ferinando Pahabol

Pelatih: Angel Alfredo Vera

Cadangan: Dimas Galih Pratama, Andri Muladi, Nelson Alom, Misbakus Solikin, Riky Kayame, Rishadi Fauzi, Oktafianus Fernando



Hasil head to head Persija Vs Persebaya:



19/01/2015 Uji Coba - Persebaya 1-1 Persija



Prediksi Skor Persija Vs Persebaya:



Skor Persija Vs Persebaya: 1-1

Skor Persija Vs Persebaya: 2-2

Skor Persija Vs Persebaya: 2-0





Sumber : Liga Indonesia Editor: Andhika Anggoro Wening

-->